La Bienal de Cartelismo Terras Gauda bate techo en Vigo con 2.120 obras de 83 países

La Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda-Concurso Francisco Mantecón alcanza este año una de sus ediciones más potentes, con 2.120 obras procedentes de 83 países de los cinco continentes y con Vigo convertida, una vez más, en escaparate mundial del diseño gráfico contemporáneo. La cita, que celebra su 25 aniversario, abrirá al público este 8 de mayo en la Estación Marítima, donde podrá visitarse hasta el 3 de junio.

El certamen da así un nuevo salto cuantitativo y simbólico. Según los datos dados a conocer en su presentación, esta edición incorpora cerca de mil propuestas más que la anterior convocatoria y suma 13 nuevos países representados, confirmando la dimensión internacional de un concurso que, a lo largo de su historia, ha reunido ya más de 23.300 obras de 107 países. La exposición volverá a mantener una de sus grandes singularidades: mostrar al público la totalidad de los carteles presentados.

La muestra podrá recorrerse en la Estación Marítima en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, de lunes a domingo, en una edición que refuerza la condición de Vigo como uno de los grandes puntos de encuentro del arte gráfico internacional. Desde la organización reivindican precisamente esa capacidad del certamen para conectar culturas, estilos y generaciones en un mismo espacio.

«Este escaparate del arte gráfico contemporáneo es nexo de unión de diferentes culturas en un mismo espacio: Austria, Islandia, Italia, Noruega, Reino Unido o Suiza; de Europa; Brasil, Costa Rica, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica o México, de América; China, India, Malasia, Japón o Taiwán, del territorio asiático; Australia y Nueva Zelanda, de Oceanía; y Egipto, Marruecos, Mauricio, Nigeria y Sudáfrica, del continente africano», explicaron desde la organización que impulsó José María Fonseca Moretón, presidente del grupo Terras Gauda y del jurado.

Durante la presentación, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, puso el foco en la relación entre la Bienal y la ciudad. A su juicio, la cita vuelve a convertir Vigo en un gran escaparate de creatividad y consigue atraer la atención de miles de visitantes. «Esperta a curiosidade», señaló, al tiempo que reivindicó el cartelismo como una disciplina capaz de «contar unha historia sen necesidade dunha soa palabra». También defendió que la exposición invita a los asistentes «a deterse, mirar dúas veces e descubrir detalles», algo que calificó como «un agasallo» en medio del ritmo acelerado de la vida actual.

En la misma línea, la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, subrayó la proyección global alcanzada por el concurso en este cuarto de siglo. La representante autonómica destacó su «dimensión internacional» y lo definió como un «referente» del diseño gráfico. Ortiz fue más allá al remarcar el alcance que puede tener la imagen ganadora: «Estamos ante a oportunidade que é crear unha imaxe que percorrerá os cinco continentes», afirmó, antes de recordar que desde sus inicios la Bienal se ha convertido en una referencia para diseñadores e ilustradores de todo el mundo.

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El fallo del jurado se dará a conocer el viernes 5 de junio, repartiéndose hasta 16.000 euros en premios.