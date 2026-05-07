Las educadoras de 0 a 3 años se movilizan en Galicia para que sea considerada etapa educativa: la Xunta cifra el seguimiento de la huelga en el 20%

Las educadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años se movilizaron este jueves a lo largo y ancho de toda España en más de 53 concentraciones y con un paro general por el que piden dignificar su profesión, para que sea considerada etapa educativa porque "no somos guarderías". Alrededor de 60.000 educadoras de unas 11.000 escuelas públicas y privadas reclaman menos bebés y niños por profesional y unos sueldos que superen el salario mínimo interprofesional, entre otras medidas.

En Galicia, la Xunta ha cifrado en un 19% el seguimiento de la huelgaen las escuelas públicas de 0 a 3 años dependientes del Ejecutivo gallego, al tiempo que señaló que "un par de centros" aparecieron con la "cerradura boicoteada". Así lo detallaron fuentes de la Consellería de Política Social consultadas por Europa Press en el marco de la huelga estatal convocada por CC.OO. y CGT.

En la jornada de este jueves, trabajadoras gallegas de educación de 0-3 años se concentraron ante la Xunta para reclamar "condiciones laborales dignas, reconocimiento profesional y una apuesta real por una etapa educativa pública, gratis y de calidad". En este contexto, fuentes de CC.OO. critican los servicios mínimos "absolutamente abusivos" fijados por la Consellería de Política Social, que establecen que debe haber dos personas trabajadoras de personal de atención directa a los niños que garanticen la apertura y cierre de los centros a lo largo de la jornada.

Además, en las escuelas de dos o más unidades, debe haber una persona a mayores de atención directa por cada una de las unidades en funcionamiento. A nivel nacional, CC.OO. estima que, según lo recogido en los diversos centros y territorios, la media de seguimiento de la huelga está por encima del 75%.