Aviso amarillo por tormentas este jueves en Galicia: la AEMET alerta de granizadas y rachas de viento muy fuertes

El tiempo en Galicia continúa sin estabilizarse. Tras una semana marcada por jornadas en las que se han ido alternando momentos de sol con otros de lluvia, este jueves la AEMET ha activado el aviso amarillo por tormentas en el interior de la comunidad y alerta de la posibilidad de granizadas y fuertes rachas de viento por la tarde.

Tal y como puede verse en su pronóstico, la Agencia Estatal de Meteorología adelanta que a primera hora se formarán brumas matinales en puntos de la comarca del Deza y en zonas de montaña de las provincias de Lugo y Ourense, la cuales se irán disipando a lo largo de la mañana. En el resto de Galicia, los cielos estarán prácticamente despejados hasta el mediodía.

Tormentas acompañadas de granizo

Con el paso de las horas, el cielo en Galicia tenderá a cubrirse. La responsable es una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera, lo que generará inestabilidad en forma de nubosidad. Por este motivo, el cielo en nuestra comunidad tenderá a cubrirse con nubes de evolución, que darán paso por la tarde a chubascos que serán localmente fuertes en la provincia de Lugo y que irán acompañados tormentas fuertes y episodios de granizo.

Las temperaturas sin muchos cambios. Las mínimas siguen siendo frescas a primera hora con los mercurios bajando de los 10 grados en las cuatro provincias gallegas. En cuanto a las máximas, este jueves suben. En Ourense se llegará a los 23 grados, mientras que en Santiago, Lugo o Pontevedra los termómetros marcarán 20 grados en las horas centrales del día.

A tener en cuenta será también el viento. La previsión de la AEMET informa de rachas muy fuertes en la práctica totalidad de la provincia de Lugo, así como en Fisterra, donde la situación se complicará a partir del mediodía.

Un viernes pasado por agua

Mañana viernes la lluvia hará acto de presencia en toda Galicia. Según el pronóstico de la agencia de meteorología estatal, la influencia de una borrasca situada al oeste de Portugal nos enviará líneas de inestabilidad durante toda la jornada.

Una mujer camina por Santiago un día de lluvia / Antonio Hernández

Debido a ello, a primera hora se esperan precipitaciones tanto en Lugo como en Ourense, las cuales se extenderán a todo el territorio gallego durante la tarde. Las temperaturas descenderán levemente. En la ciudad de las Burgas los mercurios subirán hasta los 21 grados y en localidades como A Coruña, Vigo, Ferrol o Santiago los termómetros alcanzarán los 19 grados.