Elena Candia completa su gobierno en Lugo con un equipo que incluye a la edil tránsfuga María Reigosa

Tan solo unas horas después de alcanzar la alcaldía de Lugo tras la moción de censura, la popular Elena Candia ya tiene organizado su grupo de gobierno. En él, aparte de sus concejales más cercanos, también hay un hueco para María Reigosa, la edil ex socialista que con su voto tránsfuga le ha dado la llave de la ciudad. Según la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, se complica una nueva toma de posesión por su parte, puesto que una concejala procedente de otro grupo municipal, que pasa a no adscrita, no puede obtener mejoras ni económicas ni políticas. Pero Candia la quiere a su lado.

Mientras desde el nuevo gobierno municipal no se confirma si Reigosa formará parte de él con asignación económica, bien como asesora o bien como personal de confianza, lo que sí que está claro es el resto del organigrama. La regidora se queda con las carteras de Medio Ambiente, Xestión Integral de Recursos Humanos y Seguridade. Destaca el papel que desempeñerá Antonio Ameijide, que ya es el portavoz del PP en la Diputación de Lugo, y que ahora pasará a primer teniente de la alcaldesa y se ocupará del área de Mobilidade e Obras, por lo que gana peso político.

El profesor y ex director de la Casa de Galicia en Madrid, Javier Vázquez, será el concejal de Cultura e Educación. Cristina Sanz se encargará del área de Dinamización económica e Relacións Institucionais, y Ramón Cabarcos, que intervino en el pleno de la moción de censura el jueves por la mañana, de Urbanismo. Mientras, Mar Carballas llevará Economía, Participación, Servizos á Veciñanza e Benestar Animal. Estos dos últimos, además,desempernaránn la portavocía del gobierno.

Por su parte, Flor Rubinos llevará las riendas de Zona Rural; Gustavo Enrique Díaz, Política Social, Maiores e Migración; Agustín Gallego, Turismo e Museos. El resto de carteras las portan Damián Carballo, de Deportes, Infancia e Xuventude; Aurora Goás, Muller e Conciliación; y Silvia Colmenero, Industria e Mercados.

Por el momento, queda en el aire qué funciones desempeñará exactamente María Reigosa y con qué asignación económica. Según informó el PP de Lugo, «tendrá un trabajo de supervisión política y programática de actuaciones municipales en materia de infraestructuras de manera transversal». Será la ley, a través de Intervención, quien defina el papel de la edil tránsfuga, como ya advirtió hace unas semanas la propia Candia.