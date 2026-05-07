Elena Candia completa su gobierno en Lugo con un equipo que incluye a la edil tránsfuga María Reigosa
La nueva alcaldesa reparte las áreas municipales entre sus concejales, destacando el rol de Antonio Ameijide como primer teniente de la alcaldía y portavoz del PP en la Diputación
La regidora asume la cartera de Medio Ambiente, Xestión Integral de Recursos Humanos y Seguridade
Tan solo unas horas después de alcanzar la alcaldía de Lugo tras la moción de censura, la popular Elena Candia ya tiene organizado su grupo de gobierno. En él, aparte de sus concejales más cercanos, también hay un hueco para María Reigosa, la edil ex socialista que con su voto tránsfuga le ha dado la llave de la ciudad. Según la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, se complica una nueva toma de posesión por su parte, puesto que una concejala procedente de otro grupo municipal, que pasa a no adscrita, no puede obtener mejoras ni económicas ni políticas. Pero Candia la quiere a su lado.
Mientras desde el nuevo gobierno municipal no se confirma si Reigosa formará parte de él con asignación económica, bien como asesora o bien como personal de confianza, lo que sí que está claro es el resto del organigrama. La regidora se queda con las carteras de Medio Ambiente, Xestión Integral de Recursos Humanos y Seguridade. Destaca el papel que desempeñerá Antonio Ameijide, que ya es el portavoz del PP en la Diputación de Lugo, y que ahora pasará a primer teniente de la alcaldesa y se ocupará del área de Mobilidade e Obras, por lo que gana peso político.
El profesor y ex director de la Casa de Galicia en Madrid, Javier Vázquez, será el concejal de Cultura e Educación. Cristina Sanz se encargará del área de Dinamización económica e Relacións Institucionais, y Ramón Cabarcos, que intervino en el pleno de la moción de censura el jueves por la mañana, de Urbanismo. Mientras, Mar Carballas llevará Economía, Participación, Servizos á Veciñanza e Benestar Animal. Estos dos últimos, además,desempernaránn la portavocía del gobierno.
Por su parte, Flor Rubinos llevará las riendas de Zona Rural; Gustavo Enrique Díaz, Política Social, Maiores e Migración; Agustín Gallego, Turismo e Museos. El resto de carteras las portan Damián Carballo, de Deportes, Infancia e Xuventude; Aurora Goás, Muller e Conciliación; y Silvia Colmenero, Industria e Mercados.
Por el momento, queda en el aire qué funciones desempeñará exactamente María Reigosa y con qué asignación económica. Según informó el PP de Lugo, «tendrá un trabajo de supervisión política y programática de actuaciones municipales en materia de infraestructuras de manera transversal». Será la ley, a través de Intervención, quien defina el papel de la edil tránsfuga, como ya advirtió hace unas semanas la propia Candia.
Organigrama de la Tenencia de alcaldía de Lugo
Primer teniente de alcaldesa: Antonio Ameijide
Segundo: Javier Vázquez
Tercera: Flor Rubinos
Cuarta: Silvia Colmenero
Quinto: Ramón Cabarcos
Sexto: Agustín Gallego
Séptimo: Gustavo Díaz
Octava: Mar Carballas
- Ganados Caquelo compra por 10.500 euros una vaca criada en Chantada que marca el récord histórico en Galicia: 'En 37 años jamás pagué tanto por un animal
- Un famoso gallego, entre los participantes de la nueva gran apuesta de Antena 3
- Diego Martínez, ganadero que compró la vaca más cara de Galicia en 8.405 euros: 'Son 1.200 kilos de máxima calidad
- ¿Por qué se colocan 'ramas de xesta' en puertas y coches durante el mes de mayo en Galicia?
- Galicia incrementa el precio de la vivienda protegida y ofrecerá ayudas a los promotores para su construcción
- La autovía entre Santiago y Lugo, ¿terminada en verano?
- ¿Por qué se pagan precios astronómicos por algunas vacas de Galicia? Cinco claves para explicar un mercado de lujo
- Galicia se consolida como potencia agroalimentaria: los productos con sello de calidad facturan 746 millones en 2025 liderados por vino y carne