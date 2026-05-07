Una empresa gallega trabaja en un hito histórico: desarrolla el primar satélite capaz de emplear partículas atmosféricas como combustible

El CITMAga -Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia-, impulsado por las tres universidades gallegas, y con sede en el Campus Vida de la Universidade de Santiago, está especialmente centrado en la transferencia de conocimiento a la industria. En esta línea, el próximo 22 de mayo reunirá a investigadores matemáticos y representantes de empresas nacionales e internacionales, que mostrarán como esta ciencia resuelve problemas actuales que afectan a diferentes sectores en el “XV Foro de Interacción Matemática Industria (Industry Day)”, que tendrá lugar en la facultad de Matemáticas de la USC.

Entre las empresas participantes en este encuentro está la gallega Kreios Space, con sede en Nigrán, especializada en el desarrollo de tecnologías para habilitar la operación sostenida de satélites en órbitas terrestres muy bajas (VLEO). Estos artefactos están diseñados para operar de forma sostenida alrededor de la Tierra durante más de cinco años, permitiendo prestaciones sin precedentes en relación a la observación de nuestro planeta y también en el campo de las telecomunicaciones. Su principal innovación reside en que pueden funcionar a altitudes de entre 150 y 300 kilómetros, un entorno hasta ahora prácticamente inaccesible debido al fuerte arrastre atmosférico, que provoca la pérdida progresiva de altitud de los satélites.

Instalaciones de la empresa gallega Kreios Space en Nigrán / Cedida

Un sistema de propulsión sostenible y único en el mundo

Otro hito clave de la compañía es el desarrollo de un sistema de propulsión sostenible y único en el mundo. “Para generar el empuje, en lugar de emplear combustible convencional utilizamos las partículas de la propia atmósfera”, explica el director de proyectos, Yago Recarey. Esta tecnología, conocida como propulsión eléctrica de respiración atmosférica (ABEP), permite eliminar la necesidad de llevar combustible a bordo, incrementando de forma significativa la eficiencia y haciendo posible compensar de manera continua el arrastre atmosférico, el principal reto de estas órbitas. Segundo señala la empresa, en la actualidad no existe ninguna solución equivalente en el mercado, y prevén demostrar esta tecnología en órbita en el último cuatrimestre de 2027.

El director de proyectos de Kreios Space, Yago Recarey / Cedida

Las matemáticas, fundamentales en este proceso

En relación con este hito, Kreios Space está desarrollando un proyecto en colaboración con el CITMAga, centrado en la optimización del diseño aerodinámico de sus satélites. Tal como explica Recarey, “las matemáticas son fundamentales en nuestro trabajo, especialmente en las primeras fases de diseño, donde empleamos funciones objetivo para optimizar el rendimiento de los sistemas”. Estas funciones permiten, por ejemplo, maximizar la cantidad de partículas atmosféricas que el satélite es capaz de captar para utilizarlas como combustible, y minimizar la resistencia generada por la propia plataforma satelital.

Kreios Space recurre a las matemáticas para optimizar el diseño de los satélites y poder superar los retos de las órbitas terrestres muy bajas / Cedida

Asimismo, el experto señala que “uno de los principales retos tecnológicos es encontrar el equilibrio entre reducir el arrastre aerodinámico y maximizar la captación de partículas, un problema complejo y altamente no lineal”. Para resolverlo, el director de proyectos Kreios Space desvela que la empresa combina algoritmos avanzados, inteligencia artificial y computación de altas prestaciones, lo que les permite explorar miles de diseños posibles e identificar las configuraciones más eficientes.

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Además, según Yago Recarey, “una vez en órbita, es clave que el satélite esté correctamente alineado con el flujo de partículas atmosféricas. Por ello, el diseño de su forma resulta determinante, ya que condiciona directamente la capacidad de captación y, en consecuencia, el rendimiento del sistema de propulsión", concluye.