Un fin de semana para saborear Galicia: de la "fiesta más dulce" a las truchas o el salmón

Los gallegos somos de buen diente, y no puede ser menos con una gastronomía tan rica y variada como la de nuestra tierra. Pero también somos de celebrar, de compartir mesa y pasarlo bien. Y cuando se juntan estos dos ingredientes, la comida y la fiesta, el resultado es una receta espectacular e infalible: las fiestas gastronómicas, que llenan cualquier punto de la comunidad de sabor y alegría.

Cada año, especialmente durante los meses de verano, miles de gallegos y visitantes se lanzan a la carretera para recorrer la comunidad y disfrutar de estas celebraciones que rinden homenaje a nuestros productos más queridos: el marisco, el vino, la empanada, el pulpo...

Sin embargo, estas celebraciones no son exclusivas del verano y es que sin ir más lejos, este fin de semana la comunidad contará con varias opciones con las que comer 'a fartar'. Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todos los detalles de las celebraciones más destacadas, con varias de ellas a solo un paso de Santiago.

"La más dulce de Galicia"

Una de las citas gastronómicas más destacadas de este segundo fin de semana de mayo, y casi que de todo el año, es la considerada como "la fiesta más dulce de Galicia", que no es otra que la Festa do Melindre, en Melide.

Declarada desde el año 2013 como Fiesta de Interés Turístico Gallego celebrará su 34ª edición este sábado 9 y domingo 10 de mayo.

El melindre, uno de los dulces más típicos de la repostería gallega ligado a festividades y romerías, será, sin duda, el gran protagonista del fin de semana, pero estará acompañado por otras actividades, entre las que destacan las actuaciones de Herba Grileira o Sabela o los tradicionales obradoiros y showcookings.

Un expositor en la Festa do Melindre de Melide / Concello de Melide

Una de salmón en A Estrada

Si bien los días grandes de la LII Festa do Salmón de A Estrada aún tardarán una semana en llegar, no será hasta el domingo 17 (Día das Letras Galegas), la destacada fiesta gastronómica estradense vivirá este fin de semana sus primeros coletazos.

Edición pasada de la Festa do Salmón en A Estrada / Bernabé / Javier Lalín

Desde este viernes 8 hasta el domingo 10 se celebrará en la localidad una ruta de tapas de salmón con la participación de hasta 15 locales hosteleros de la zona. Por otro lado, tanto el sábado como el domingo tendrá lugar el L Concurso Río Ulla.

Las actividades al rededor de este pescado se concentrarán el próximo fin de semana, cuando no faltará la tradicional degustación popular, las exposiciones o la música de la mano de Mondra, la París de Noia o la Big Band Carlos Barruso, entre otros.

Del salmón a las 'troitas'

Y del salmón a la trucha, Sigüeiro celebrará este fin de semana una nueva edición, la 28, de su tradicional Festa da Troita.

Serán tres días de fiesta en los que, además de los concursos de pesca y las degustaciones de 'troitas' no faltará la música con las actuaciones de las orquestas Panorama City, Olympus, Los Satélites y Marbella, de Disco Impacto con Dj Bermúdez o del grupo The Voice.

Exaltación del pescado en una edición anterior de la Festa da Troita de Oroso / Cedida

También habrá hueco para la música tradicional con las actuaciones de la Asociación Cultural Amigos do Acordeón, de la Asociación Cultural Néboas de Cumio, de la Asoc. Folclórica Lembranzas do Tambre, la charanga Os Atrevidos, la Asociación Cultural Banda de Música de Arzúa, la AC Buxos Verdes y la Asociación Cultural Argalledeiros.

Picantón en Rarís

En la parroquia teense de Rarís tampoco faltará la comida y las ganas de fiesta con la celebración este domingo 10 de la XXIII Festa do Picantón.

Todos los asistentes a esta cita podrán degustar, por el módico precio de 9 euros por persona, un delicioso menú compuesto por picantón, pan, café y queimada.

Cartel de la XXIII Festa do Picantón en Rarís / Cedida

Además, durante la jornada no faltará la música, con la animación musical de los grupos Fussion y Eureka y el grupo tradicional Enxebres de Cacheiras.

El pan de Carral

Y como a la hora de comer no puede faltar el pan, el municipio de Carral rendirá homenaje un año más a su producto estrella: el pan de Carral.

Una edición anterior de la Festa do Pan de Carral / Arcay | Roller Agencia

El sábado y el domingo la localidad coruñesa celebrará la XXII edición de su tradicional fiesta en la que además de las exposiciones, obradoiros y la Feria Medieval habrá mucha música: el sábado con el dúo D'Vicio y el grupo América de Vigo, y el domingo con la orquesta Acordes.

Festa do Choco de Redondela

Por último, pero no por ello menos importante, aunque algo más lejos de Santiago, Redondela celebrará este fin de semana su XXXIX Festa do Choco.

Así, los asistentes podrán degustar entre el viernes y el domingo este exquisito cefalópodo acompañado de la música de la Orquesta de Saxos, la América de Vigo, Dj JJ Compota, El Combo Dominicano, Dj Airan o el grupo Pa Ti Na Má.