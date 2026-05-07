Galicia registra el cuarto mes de abril más seco de la serie histórica

Galicia cerró abril con un balance climático marcado por el calor y la falta de lluvia. Según el avance del último informe de Meteogalicia, el pasado mes fue «muy cálido y muy seco» en la comunidad y se situó como el cuarto abril más seco de la serie histórica.

La Xunta atribuye este comportamiento a la influencia predominante de las altas presiones, que favorecieron la llegada puntual de masas de aire cálido a Galicia. Como consecuencia, las temperaturas medias quedaron muy por encima de lo habitual para esta época del año, mientras que las precipitaciones fueron escasas en buena parte del territorio.

El cambio llegó en la recta final del mes. A partir del día 25 se abrió un episodio de tormentas provocado por el contraste entre el aire cálido en superficie y el aire frío en capas medias y altas de la troposfera. Los días 26, 27 y 28, estas tormentas afectaron a amplias zonas del interior, con lluvias localmente torrenciales, granizo y abundante aparato eléctrico.

Pese a ese episodio, el balance mensual fue claramente deficitario. La precipitación media acumulada en Galicia fue de 35 litros por metro cuadrado, un 69% por debajo de los valores climáticos normales, según los datos de 16 estaciones meteorológicas representativas. Los mayores acumulados, entre 80 y 100 litros por metro cuadrado, se registraron en el suroeste de Ourense, en el entorno de las sierras de O Laboreiro, O Xurés y Larouco. En el extremo opuesto, las cantidades más bajas, entre 10 y 15 litros, se dieron en A Terra Chá, As Mariñas Coruñesas y A Mariña Central y Oriental lucense.

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También las temperaturas reflejan la anomalía del mes. La media de abril fue de 13,5 grados, es decir, 1,6 grados por encima del valor normal climatológico, de acuerdo con los registros de once estaciones representativas. La temperatura mínima media se situó en 6,5 grados y la máxima, en 18,5. Los valores más altos se concentraron en las riberas de los ríos Sil, Támega, Avia, Tea y Miño ourensano, mientras que los más bajos se localizaron en las sierras de Queixa y Calva y en áreas de A Limia.