Padrón y Santiago repiten como líderes en la donación de sangre en Galicia: "Su solidaridad salva muchas vidas"

Es un acto sencillo, pero que puede cambiar la vida de quien la recibe, incluso salvársela. Las donaciones de sangre son uno de los ejes centrales de la sanidad, sin ellas, prácticamente nada funcionaría. Los gallegos parecen tener clara la importancia de este gesto altruista o, al menos, eso es lo que refleja el balance que la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), dependiente de la Consellería de Sanidade, en el que Padrón y Santiago vuelven a colocarse, un año más, como los concellos de referencia, "un ejemplo al que mirar", tal como señaló el titular de esta cartera, Antonio Gómez Caamaño.

"La solidaridad de los gallegos salva muchas vidas", declaró, poniendo el foco en que a lo largo del pasado año la comunidad sumó 9.235 nuevos donantes, lo que supone el 12% de todos los que acudieron a alguna de las unidades móviles y puntos fijos que se explayan por el territorio gallego. En total, puntualizó la directora de ADOS, Marisa López, se registraron 105.337 donaciones de sangre, de 73.317 residentes en la comunidad que compartieron su generosidad con quien más lo necesita en un momento delicado de salud, una cifra casi idéntica a la del año anterior.

Padrón vuelve a liderar el ránking, con una tasa de 92 donaciones por cada 1.000 de habitantes, más del doble de la media gallega, que se colocó en las 39. Le sigue Santiago, que sumó 8.571 actos altruistas, lo que se traduce en una tasa de 85 donaciones por cada millar de personas. En el caso de la capital gallega, explicó López, "una parte importante se corresponde con la comunidad universitaria, que tiene un gran peso".

Dentro de las grandes urbes, que concentran el grueso de las donaciones, Pontevedra y Ferrol completan el podio, con unas tasas de 53 y 51 donaciones por cada mil habitantes, respectivamente. Le siguen Vigo (38), que fue la ciudad con más número de donaciones (11.358), Ourense (36) y Lugo (33). Si se amplía la mirada a todos los municipios, Meira se sitúa en el segundo puesto con 81 donaciones por cada millar de ciudadanos, seguida de Salceda de Caselas, que desbanca a O Rosal en la provincia pontevedresa, al alcanzar una tasa de 77.

Un llamamiento a los jóvenes

López desgranó también el perfil de los donantes gallegos, con un porcentaje muy similar de hombres (53,8%) y mujeres (48,2%). Esta ligera diferencia, precisó, se debe a que, por cuestiones médicas, los hombres pueden donar hasta un máximo de cuatro veces cada año, mientras que las mujeres tan solo lo pueden hacer tres. "El conselleiro también cuenta en este porcentaje", bromeó Caamaño sobre sí mismo, en referencia a varias imágenes tumbado en la camilla de un autobús de ADOS, difundidas por Sanidade.

Las diferencias son significativas, eso sí, entre los grupos de edad. El grueso de las donaciones se concentra en la franja de los 43 a los 52 años, sumando el 30% de las donaciones, y que abarca de los 53 a los 70 años, representando el 28%.

Un autobús de ADOS en un concello gallego / Cedida

Es por ello que López hizo un llamamiento a los más jóvenes para que integren la donación de sangre "como algo normal". Y es que los grupos de 18 a 22 años y de 23 a 38, tan solo suponen el 10,5 y el 14% de las donaciones, respectivamente.

Los repetidores

De las 73.317 personas que acudieron a sacarse sangre con el propósito de ayudar a otros, muchos son repetidores. El balance presentado este jueves por Sanidade muestra que uno de cada tres acudió entre dos y tres ocasiones a lo largo del pasado año.

En cuanto a los grupos sanguíneos, como cada año, la mayor parte de sangre donada se corresponde a O+ y A+, los tipos de sangre más comunes, siendo el 36 y el 38% de las donaciones. "Sobresale el compromiso de los donantes de 0-, los donadores universales. Su prevalencia entre la sociedad gallega es del 7% y, aun así, representan el 8% de todas las donaciones", resaltó López.

La directora de ADOS destacó, asimismo, las donaciones de plasma, que alcanzaron este año las 1.121.