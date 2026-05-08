El BNG denuncia la retirada de una bandera de Palestina como «primera medida» de la alcaldesa de Lugo unas horas después de la toma de posesión

Este jueves por la tarde, apenas unas horas después de la toma de posesión de Elena Candia como alcaldesa de Lugo, el BNG denunció la que fue la «primera medida» de la popular como regidora: retirar la bandera de Palestina de O Vello Cárcere, que ondeaba en uno de los edificios dedicados a la memoria histórica desde hacía dos años y medio «en solidaridad con un pueblo que está siendo arrasado», según protestó el exteniente de alcalde, Rubén Arroxo, en sus redes sociales.

Aunque no hay ninguna confirmación por parte del Partido Popular, que gobierna ahora en Lugo —ni tampoco lo ha desmentido—, el antiguo grupo de gobierno denunciaba ayer por la tarde que «el PP no lleva ni cinco horas en la alcaldía de Lugo y la primera medida es arrancar un símbolo solidario y por la paz».

Lugar donde, hasta ayer, ondeaba una bandera de Palestina. / ECG

Candia se reúne con los representantes de los trabajadores en su primer día como alcaldesa de Lugo

Tras tomar posesión este jueves, al prosperar la moción de censura del PP con el apoyo de la edila no adscrita María Reigosa, la nueva alcaldesa de Lugo, Elena Candia, mantuvo este viernes sus primeras reuniones con los representantes de los trabajadores. En concreto, se reunió con los representantes del comité de empresa (CC.OO., UGT, USO y CIG) y de la junta de personal del Concello de Lugo.

La alcaldesa les trasladó, según recoge la Agencia EFE, su «voluntad de mantener una relación basada en el diálogo, en la escucha y en la colaboración permanente con los trabajadores municipales», explicó a los medios de comunicación, porque «un Concello que funciona mejor por dentro puede prestar mejores servicios a los lucenses». Así las cosas, destacó que el personal municipal «es una pieza fundamental para mejorar el funcionamiento del Consistorio y la atención a los vecinos» y puso en valor el trabajo que realizan los empleados públicos «en departamentos que llevan años asumiendo una importante sobrecarga de trabajo».

Además, en ambas reuniones, la alcaldesa se puso a disposición de los representantes de los trabajadores para «escuchar sus demandas y prioridades», con la voluntad de «avanzar en una mejor organización interna y en la planificación de las necesidades de personal más urgentes», y los emplazó a mantener la próxima semana una mesa de trabajo.

En el caso del comité de empresa, se van a reunir previamente para fijar las prioridades, profundizar en sus demandas y determinar aquellas que se puedan resolver en los próximos meses. Por parte de la junta de personal, sus representantes ya avanzaron que urge avanzar en la carrera profesional y en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).