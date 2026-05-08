La mañana en Lugo después del vuelco

Durante la tarde, después de la consagrada moción de censura en Lugo, cayó un gran chaparrón en la ciudad que acabó inundando algunas calles al desbordar las arquetas y alcantarillas. Probablemente, durante ese diluvio vespertino alguien descolgó la bandera de Palestina izada en el balcón de O Vello Cárcere, antigua prisión lucense con elevada actividad durante el franquismo que en la actualidad representa uno de los epicentros de la memoria histórica de Galicia. Aunque el bipartito saliente tardó unas horas más en anunciar la ausencia. Esto no es una metáfora.

En la noche del jueves, el exteniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo (BNG), denunció en sus redes sociales la «primera medida» de la alcaldesa Elena Candia (PP) tras su llegada al poder: la retirada de esa bandera palestina, que llevaba ahí dos años y medio «en solidaridad con un pueblo que está siendo arrasado». «El PP no lleva ni cinco horas en la alcaldía de Lugo y la primera medida es arrancar un símbolo solidario y por la paz», protestó Arroxo. La insignia fue colocada en el ayuntamiento en enero de 2024 al ser aprobada en pleno consistorial con los votos a favor del PSdeG y del BNG y la abstención del PP y, posteriormente, trasladada hasta O Vello Cárcere para cumplir con la Ley de Banderas.

Sea como sea, el primer compromiso en la agenda de la cuarta regidora de este mandato no era ese. Su primer día en los dominios lucenses probablemente distase bastante de su anterior experiencia, en 2015, cuando inició su alcaldía en Mondoñedo, simplemente por el contexto en el que se ha fraguado esta toma de posesión.

El cambio político ya se hizo sentir desde el minuto uno, y ratificado durante la laboriosa mañana de este viernes para Candia, cuyo primer punto en la lista fue reunirse con los miembros de la antigua corporación municipal para efectuar el traspaso de poderes. Durante ese tenso encuentro, Candia mostró su intención de «mantener» los compromisos construidos por el PSOE y el BNG desde 2023, como el programa cultural Muralleando, que desde el inicio tuvo muy buena acogida en la ciudad, por lo que el Bloque solicitó su continuidad. Primer check de la lista.

Reuniones, una boda y una comida

Candia no da puntada sin hilo, y por eso el compromiso central de la mañana de su día 1 fue reunirse con los representantes del comité de empresa (CCOO, UGT, USO y CIG) y de la junta de personal de los trabajadores municipales, a quienes tuvo presentes en su intervención en el pleno de la moción de censura. La regidora les trasladó su «voluntad de mantener una relación basada en el diálogo, en la escucha y en la colaboración permanente», poniendo en valor las labores que realizan los empleados públicos «en departamentos que llevan años asumiendo una importante sobrecarga de trabajo». Su objetivo, manifestó, es «avanzar en una mejor organización interna», y los emplazó a mantener en la próxima semana una mesa de trabajo.

Elena Candia se reúne con representantes del personal municipal. / GOBIERNO DE LUGO

La jornada laboral no acabó ahí. La agenda institucional que ha heredado la popular para este primer día fue muy completa y un gobierno municipal impulsado para deshacer la «parálisis» en la que permanecía Lugo —y justifica la moción— no puede darse el lujo de adelantar el fin de semana. Así pues, Elena Candia acudió a la Mesa Local de Seguridad para coordinar los actos de la Guardia Real en la ciudad, se reunió con el coronel jefe de este organismo, visitó a los participantes en la caminata saludable por la Muralla que organiza la Asociación Contra el Cáncer, ofició una boda y se fue de comida con dos empleados de Medio Rural que se jubilan.

Elena Candia (izquierda) y la exsocialista María Reigosa (derecha) este viernes en la recepción de la Guardia Real. / GOBIERNO DE LUGO

Contactos con asociaciones

Después de una ajetreada mañana, le quedaban dos inauguraciones por la tarde: la de la feria Equigal, con la exhibición ecuestre de la Guardia Real, y una exposición. También se reunió con el colectivo Lugo Monumental, que no quiso hacerse de rogar para remitirle a la alcaldesa un resumen de las «necesidades más urgentes» para el casco histórico, un documento que recoge las reclamaciones efectuadas durante el proceso de peatonalización. El remitido es un documento que analiza, punto por punto, las carencias y urgencias que la asociación percibe en esta zona del centro de la ciudad.

Sin embargo, el primer asalto llegará en su segundo día de mandato. A la espera de si da alguna explicación por esta decisión, el nuevo gobierno local se enfrentará hoy, a las 12.00 horas, a una concentración convocada por el grupo Lugo por Palestina en protesta por un paso que provocó críticas en la pasada jornada.

«Así es la democracia»

Mientras, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió la moción de censura en Lugo y espera que «se tranquilice todo» y «se deje trabajar» al nuevo gobierno del PP, según explicó en declaraciones a los medios en un acto en Santiago. «Así es la democracia, algunos no acaban de entenderlo, pero tendrían que pensar que en eso consiste respetar las reglas democráticas: dejar trabajar a quienes tienen responsabilidades de gobierno en cada momento y después juzgar. Por tanto, pido mesura a los que no la tuvieron en días anteriores, y le deseo a la nueva alcaldesa, a la que aprovecho para dar la enhorabuena, toda la suerte», expresó. Preguntado por los temores que puede suscitar esta maniobra en el partido a nivel electoral, lo que a Rueda le «preocupa» es que en el año «escaso» que queda hasta las elecciones municipales de 2027 la alcaldesa pueda «llevar a cabo» sus proyectos.

Por otro lado, el nuevo organigrama del grupo municipal de Lugo ha susicitado dudas por el papel de María Reigosa, exsocialista y edil tránsfuga que dio la llave del Concello al PP. La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha considerado este viernes que la confirmación de que Reigosa desempeñará «un trabajo de supervisión política y programática» como asesora del gobierno, ratifica el «mercadeo» político realizado por el PP para acceder a la Alcaldía.

En rueda de prensa, la número dos de los socialistas gallegos ha incidido en que, en todo caso, habrá que ver «si el pago finaliza ya aquí o va a tener algún pago más para satisfacer las aspiraciones» de Reigosa como contraprestación a su voto. Además, ha avanzado que desde el PSdeG estarán «expectantes» sobre cómo se materializa ese nombramiento ya que la normativa de régimen local no permite que una persona tránsfuga asuma ni más responsabilidades ni más retribuciones. Además, Méndez ha pronosticado que con ayuda de la Xunta, la regidora del PP «va a hacer anuncio tras anuncio» de los proyectos que hasta ahora el Gobierno gallego había bloqueado.