El popular José Luis Novo sustituye a Candia en su escaño del Parlamento, a la espera de decidir "a partir de la próxima semana" quien ejercerá la Vicepresidencia
Pazos destacó su experiencia previa en el gobierno local y el ámbito rural
Agencias
El ex teniente de alcalde de Rábade José Luis Novo Teijeiro ocupará el escaño en el Parlamento de Galicia tras la marcha de Elena Candia, al ser elegida este jueves como nueva alcaldesa de Lugo, y a la espera de conocer quién ocupará el puesto que deja vacante en la Vicepresidencia de la Cámara autonómico. El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, señaló este viernes que esta es una cuestión que su partido abordará "a partir de la semana que viene", ya que no será hasta el próximo pleno del Parlamento, dentro de dos semanas, cuando deberá elegirse a la persona que ocupará la Vicepresidencia primera.
Pazos ha explicado que Novo ocupó el puesto número 12 de la candidatura del partido por Lugo en las pasadas elecciones autonómicas de 2024 y cuenta "con una dilatada trayectoria municipal", ya que fue teniente de alcalde de Rábade hasta 2025, cuando se incorporó al Comité de Pequeños Concellos del PPdeG. Además, el futuro diputado autonómico es miembro de la Junta Directiva del PP de Lugo.
Aparte de darle la bienvenida al grupo parlamentario, Pazos destacó su experiencia previa en el gobierno local y el ámbito rural como valores que espera que sean útiles en su nueva tarea como diputado. Candia tomó posesión el jueves como alcaldesa de Lugo, tras prosperar la moción de censura del PP con el apoyo de la edila tránsfuga María Reigosa, antes del PSdeG, y como consecuencia de este nombramiento renuncia a su acta de diputada, ya que ambos cargos son incompatibles.
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