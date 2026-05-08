Coordinación aeroportuaria: Raxoi pide al Gobierno central que mejore la conectividad entre los tres aeródromos

La Xunta reclamó este viernes a Aena un mayor esfuerzo inversor en los aeropuertos gallegos, ajustado a las necesidades reales de la comunidad y orientado a mejorar tanto la conectividad como la calidad de las instalaciones. La petición se trasladó en Vigo durante la reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, en la que participaron la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

Santiago estuvo representada por su alcaldesa, Goretti Sanmartín, y su edil de Turismo, Míriam Louzao, quienes pidieron a la administración estatal que mejore la conectividad entre los tres aeropuertos.

Durante el encuentro se presentó la propuesta de Aena para el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que marcará la hoja de ruta inversora del gestor aeroportuario. A la espera de recibir el texto completo, la Xunta avanzó que analizará el documento en detalle para formular aportaciones. Mientras tanto, ya dejó clara su posición: Galicia quiere inversiones concretas y suficientes en sus tres aeropuertos.

Fontela subrayó que esas actuaciones son necesarias para garantizar unos estándares de calidad adecuados y favorecer la conectividad aérea de la comunidad. «Es necesario que las inversiones se materialicen y que estén en consonancia con las necesidades de Galicia», defendió.

En esa línea, el Gobierno gallego pidió a Aena información más precisa sobre las actuaciones previstas en Vigo, Santiago y A Coruña, así como sobre las partidas consideradas de especial relevancia dentro del plan presentado.

Uno de los asuntos sobre los que la Xunta solicitó explicaciones fue el de la torre de control digital anunciada para el aeropuerto de Vigo. La Administración autonómica quiere conocer el alcance del proyecto y saber si existe previsión de extender esta iniciativa a alguna otra terminal gallega.

La reunión sirvió también para abordar la política de incentivos aeroportuarios. En este punto, la Xunta valoró positivamente la decisión de Aena de ampliar las ayudas a los aeropuertos con menos de 3,5 millones de pasajeros, una medida que permitirá a Santiago beneficiarse de ese marco de apoyo.

Conectividad y promoción en origen

Más allá de las infraestructuras, la Xunta insistió en su estrategia para captar nuevas rutas aéreas a través de la promoción en origen, una fórmula con la que pretende reforzar la conectividad internacional y nacional de Galicia. Tanto Judit Fontela como Xosé Merelles recordaron que esta política forma parte del apoyo institucional que acompaña a la propuesta de Aena y que, recientemente, se ha visto reforzada además con la incorporación de las diputaciones de A Coruña y Pontevedra.

El Gobierno gallego confía en que esa suma de esfuerzos permita seguir avanzando en la apertura de nuevas conexiones. La Xunta lleva años trabajando en esa línea y recuerda que destina a esta política una inversión anual de 13 millones de euros.

Reivindicaciones desde Santiago

Desplazadas hasta Vigo para participar en dicho encuentro, tanto la alcaldesa compostelana como la edil de Turismo incidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos y estrategias para optimizar las capacidades del sistema aeroportuario gallego.

Goretti Sanmartín reclamó a la Xunta que adopte "unha posición de país para a coordinación do conxunto dos aeroportos galegos”, así como para mejorar la situación de la conectividad general en Galicia.

Aunque la regidora municipal valoró positivamente el cambio de postura por parte del Ejecutivo autonómico con respecto a las ayudas para la promoción turística, consideeró que tanto la iniciativa como las cantidades son insuficientes, por lo que invitó a San Caetano a dar un paso "para liderar as necesidades e intereses do país no ámbito da mobilidade e a conectividade aérea”.

Entre las reivindicaciones que tanto Goretti Sanmartín como Míriam Louzaoformularon para el Estado, con respecto a las mejoras en la conectividad entre los tres aeropuertos, pusieron el acento no sólo en el tráfico de pasajeros, sino también con la vista puesta en potenciar el de mercancías. Un aspecto sobre el que la alcaldesa recordó que "levamos tempo demandando que a estación de mercadorías da Sionlla poida ser unha realidade, así como a ligazón ferroviaria entre o aeroporto Rosalía de Castro e o centro da cidade de Santiago”.

Captación de rutas

La concejala de Turismo, por su parte, aseguró que el Concello de Santiago había aprovechado la ocasión para exponer “cuestións que se poden mellorar na situación do noso aeroporto e do conxunto do sistema aeroportuario de Galicia”. Y puso en valor el trabajo de Raxoi "desde hai moito tempo en solitario" para captar rutas y ampliar las conexiones del Rosalía de Castro, lo que consideró que supone "un incremento da conectividade aérea xeral para toda Galicia".

Sobre la previsión preliminar de inversiones en infraestructuras del sistema aeroportuario para el quinquenio 2027-2031, Goretti Sanmartín indicó que no son datos definitivos, sino documentos de trabajo, y que será la propia Aena la que los haga públicos en su momento.