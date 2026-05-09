EL TIEMPO
Aviso amarillo por tormentas este sábado en Galicia: la AEMET alerta de lluvias intensas acompañadas de aparato eléctrico y granizo
El nivel de alerta afecta a la totalidad de las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra
Mañana domingo volverá a ser una jornada de predominio de cielos nubosos con chubascos generalizados
Llega una nueva borrasca y el tiempo en Galicia lejos de mejorar, este fin de semana va a empeorar. Tras varios días marcados por la inestabilidad atmosférica, con momentos en una misma jornada en los que el cielo lucía despejado y apenas unos minutos después volvía a cubrirse, este sábado la AEMET ha activado el aviso amarillo desde primera hora de la tarde por tormentas que descargarán lluvia, rayos y granizo en buena parte de nuestra comunidad.
El culpable es un centro de bajas presiones situado al oeste de Portugal, que ya desde primera hora está dejando las primeras lluvias en el sur de las provincias de Pontevedra y Ourense. Unas precipitaciones que se irán extendiendo hacia el norte conforme avancen las horas día, y que, a partir de las 14:00 horas, podrán ser de carácter tormentoso acompañado de aparato eléctrico y granizadas localmente fuertes, por lo que la agencia estatal de meteorología mantiene activo el nivel de alerta amarillo desde esa hora y hasta las 21:00 horas en las provincias de A Coruña, Ourense, Pontevedra y en el extremo norte de la de Lugo.
Las temperaturas, sin cambios
Las temperaturas sin muchos cambios, con ligeros ascensos en los valores máximos. La mínima de las siete grandes ciudades la ha marcado Lugo con 7 grados, mientras que en A Coruña y Ferrol llegarán a los 22 grados en las horas centrales del día.
Mañana el litoral continúa en alerta
Tal y como avanza el pronóstico de la AEMET, mañana domingo volverá a ser una jornada de predominio de cielos nubosos con chubascos generalizados, Además, mantiene activo el aviso amarillo por tormentas en el litoral atlántico, las cuales anuncia que podrán llegar a ser localmente fuertes con granizo.
Las temperaturas descenderán. La mañana será fresca con valores por debajo de los 10 grados en buena parte de Galicia. Ya el mediodía, subirán hasta los 20 grados en Vigo, A Coruña o Ferrol y hasta los 17 en Santiago, Ourense y Lugo.
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