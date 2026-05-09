El BNG propone una reforma legal para frenar la «barra libre» de pisos turísticos en Galicia

El BNG ha registrado una proposición de ley para modificar la normativa autonómica de turismo con el objetivo de «poner coto a la barra libre de pisos turísticos» sin licencia municipal que permite actualmente el Rexistro de Empresas de Actividade Turística (REAT). La iniciativa, presentada este viernes, incluye tres medidas principales orientadas a reforzar el control sobre las viviendas de uso turístico (VUT) y combatir los problemas de acceso a la vivienda en Galicia.

La diputada del Bloque Saleta Chao ha explicado que una de las propuestas pasa por exigir una licencia urbanística previa para todas las VUT, «independientemente del lugar donde se sitúen». Según plantea el BNG, esta autorización tendría una vigencia de cinco años, con posibilidad de prórroga por otros cinco. Además, la formación nacionalista propone establecer la baja automática en el REAT de todas aquellas viviendas turísticas inscritas que incumplan el planeamiento urbanístico municipal vigente. En este sentido, Chao ha responsabilizado al Gobierno gallego de la proliferación «descontrolada» de estos inmuebles, al considerar que «sigue sin comprobar que las VUT que se dan de alta en el REAT cumplan con el preceptivo título habilitante».

Como segunda medida, el BNG reclama que la Xunta elabore un estudio sobre los municipios con alta concentración de viviendas turísticas para determinar el «nivel de tensionamiento» existente entre este tipo de alojamientos y el mercado de alquiler residencial. El análisis deberá incluir un mapa detallado por zonas y un estudio sobre el perfil de las personas propietarias y gestoras de estas viviendas.

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La tercera propuesta plantea que sea la propia Xunta quien inicie de oficio la declaración de zonas residenciales de mercado tensionado utilizando los datos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), con el objetivo de «darle la vuelta» a que «la Xunta sitúe la responsabilidad en los ayuntamientos». «Es necesario regular las VUT para garantizar el acceso y derecho a la vivienda, de la ciudadanía, de la gente joven y de las personas vulnerables de nuestro país», ha reivindicado Chao, quien ha señalado que las medidas buscan «atajar algunos de los problemas estructurales» relacionados con la vivienda en Galicia.