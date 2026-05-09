Fundación Repsol cita a 200 escolares de A Coruña en unas 'mini olimpiadas'

Fundación Repsol impulsa en A Coruña su programa ‘Activa tu Energía’, con el que promueve la práctica deportiva y hábitos de vida saludables entre niños y niñas de 6 a 11 años. En su segunda edición, la iniciativa cuenta ya con más de 2.700 escolares participantes de A Coruña, Arteixo, Curtis y Carral. Este viernes, reunió a cerca de 200 escolares en el Polideportivo Municipal de Los Rosales, en una jornada en la que se celebraron unas 'mini olimpiadas' con actividades lúdico-deportivas en las que participaron niños y niñas de varios colegios y clubs deportivos de la ciudad.

A lo largo de la tarde, los participantes, acompañados por un equipo de animación, participaron en distintas pruebas y juegos: concurso de triples con ojos cerrados, tiro con arco con ventosa, carrera de relevos, fútbol portero con guantes gigantes y piscina de bolas en un formato adaptado a su edad. La jornada concluyó con la entrega de medallas a los participantes, en un acto presidido por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña, Manuel Vázquez, y el gerente SR de Personas y Organización del Complejo industrial coruñés Repsol, Jacobo Aguado.

Activa tu energía

‘Activa tu Energía’ es un programa impulsado por Fundación Repsol para fomentar la actividad deportiva en niños y niñas de 6 a 11 años. La iniciativa, que celebra su 2.ª edición, cuenta con más de 54.000 alumnos inscritos en España y Portugal y con la participación de 416 clubes deportivos y centros educativos. El objetivo del proyecto es promover los valores positivos del deporte y un estilo de vida saludable desde la infancia, reforzando aprendizajes como el compañerismo, la perseverancia y el espíritu de equipo.

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Los participantes reciben una equipación completa personalizada y gratuita para jugar sus partidos de baloncesto, fútbol o vóley a lo largo de la temporada. El programa se desarrolla en entornos en los que Repsol lleva a cabo su actividad: A Coruña, Cantabria, Ciudad Real, Móstoles (Madrid), Región de Murcia, Tarragona, Sines y Santiago do Cacém (Portugal).