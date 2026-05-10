El BNG alerta de un «profundo malestar» entre administrativos del Sergas por el nuevo sistema de la tarjeta sanitaria

El BNG ha registrado en el Parlamento un conjunto de iniciativas para avisar de un «profundo malestar» del colectivo de PSG (Personal de Servicios Generales) y auxiliares administrativos de Atención Primaria, tanto en centros de salud como en los Puntos de Atención Continuada (PAC), que vincula a la implantación del nuevo aplicativo de la tarjeta sanitaria, SIGAP-MANTS.

La diputada nacionalista Montse Prado denunció, a través de un audio remitido a los medios que este proceso se ha producido de forma «unilateral y precipitada»: «El cambio fue comunicado mediante correo electrónico el mismo día de su puesta en marcha, eliminando el aplicativo anterior y entrando en funcionamiento inmediato en pleno puente de mayo, sin formación previa ni planificación».

En este sentido, ha asegurado que la «única» documentación facilitada son manuales de hasta 215 páginas y versiones reducidas para centros de salud y PAC. A su modo de ver, las consecuencias fueron «inmediatas» y «aún persisten» en forma de «bloqueos en la atención por un elevado número de incidencias operativas» y «atrasos en la gestión de paciente al no poder acceder a sus datos».

Prado ha criticado que «una gestión sencilla» lleva ahora 15 o 20 minutos «por desconocimiento del programa» por parte de un colectivo que sufre «desgaste profesional y estrés laboral». Así, ha advertido de que esto se debe a un modelo de gestión «basado en la imposición de cambios sin planificación y la ausencia de refuerzos de persona», entre otros factores.