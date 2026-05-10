Os festeiros porán as mans na masa do pan de Carral por vixésima segunda vez
Haberá obradoiros de elaboración de bolos para a cativada, feira medieval, procesión, música e bocadillos a fartar
No corazón da provincia da Coruña atópase Carral, un concello popularmente coñecido na comunidade pola excelencia do seu pan. Polo tanto, e como non podía ser doutra forma, a veciñanza celebra cada ano a súa tradicional Festa do Pan de Carral, que este sábado e domingo vivirá a súa vixésimo segunda edición.
Durante a primeira xornada, as actividades comezarán a partir das 12.00 horas cunha exposición e venda de pan, así como do bocadillo cardiosaudable (que contén xamón, tomate e aceite de oliva preparado pola Asociación de Panadeiros de Carral).
Á mesma hora abrirá as súas portas a feira medieval, onde haberá postos de artesanía de coiro, orfebrería, pratería, téxtil, bixutería e esmaltes que se poderán visitar durante todo o día. Asemade, organizarase un obradoiro para a cativada de elaboración de pan e outro de xoguetes de madeira, ao tempo que se habilitarán os expositores de asociacións municipais e dos centros educativos locais.
Amenizará o transcurso da mañá o grupo musical Gaeloc Medieval con dúas actuacións. A formación tamén tocará por partida dobre ao longo da tarde. Haberá sesión vermú a cargo do dúo D´ Vicio e a charanga Noroeste animará a xornada polas rúas do concello e o campo da feira .
Para os máis pequenos, o alumnado do IES de Carral fará xa pola tarde dúas representacións da obra de teatro O Toxo; na Praza da Capela, volverán realizarse os talleres de elaboración de pan e de madeira; e habilitarase o expositor Pan en 3D, que simulará unha visita en realidade virtual a un obrador deste produto tan típico do concello.
Ademais, ás 18.30 h, as criaturas gozarán dun espectáculo de zancudos e malabaristas co acompañamento musical de Gaeloc Medieval. Pechará a xornada inaugural a sesión musical nocturna do dúo D´Vicio co grupo América de Vigo.
Programación do domingo
Programación do domingo
O domingo, última xornada dos actos festivos, arrincará unha hora antes que a do sábado, coa apertura da exposición e da feira medieval ás 11.00 horas. De novo, pola mañá os profesionais do sector transmitiranlle á cativada os segredos para crear os seus afamados bolos. Por outra banda, impartirase tamén para os infantes un taller de creación de pulseiras de coiro.
Ás 12.30 h oficiarase a misa solemne e celebrarase a procesión na honra de San Honorato coa actuación da Coral Polifónica Aires de Carral e do grupo de música tradicional Arnela.
Ao longo da tarde a música marcará o ritmo, coa sesión vermú a cargo da orquestra Acordes e as actuacións de Gaeloc Medieval e a charanga Sorcha Show Band. Unha das propostas máis destacadas, o espectáculo Rufina e Benito, chegará ás 17.00 horas, cando se lle repartirá pan de Carral aos presentes no campo da feira.
Para poñer o broche de ouro á cita gastronómica, os festeiros bailarán ao son da actuación nocturna da orquestra Acordes. n
