Lorenzana confía en que la DIA de la mina de Touro esté lista antes del verano

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, aseguró que la declaración de impacto ambiental (DIA) para la reapertura de la mina de Touro se encuentra en un estado «avanzado» y confió en que pueda resolverse antes del verano, una vez se incorporen los «últimos informes» pendientes.

En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, Lorenzana explicó que los informes restantes son favorables y defendió que la Xunta no permitirá ninguna explotación minera que no supere una tramitación ambiental «escrupulosa».

«Hablar en Europa de que no existe una garantía ambiental en cada proyecto es absolutamente imposible», sostuvo la conselleira, que pidió «tranquilidad» ante las críticas de colectivos ecologistas al futuro concurso para adjudicar derechos de explotación de minerales críticos en Galicia.

En este contexto, lanzó además una advertencia a las empresas interesadas en estos proyectos mineros: «El mensaje para cualquier promotor que venga a Galicia es que no venga si no está dispuesto a dejar parte de los beneficios de la mina».

La Xunta prevé exigir un plan social vinculado a las concesiones, que será «determinante» en el concurso y que buscará que parte de los beneficios reviertan en los territorios afectados, especialmente mediante medidas dirigidas a jóvenes y mayores, como becas o iniciativas de desarrollo económico alternativas a la minería.

Lorenzana indicó que el porcentaje de beneficios que deberán revertir en el territorio dependerá del tipo de mineral explotado y de la rentabilidad de cada proyecto.

Por otra parte, la conselleira se mostró optimista sobre la posible implantación en Galicia de la primera fábrica europea del fabricante chino SAIC Motors. «Nuestras posibilidades son muy buenas», afirmó, aunque evitó concretar plazos o posibles ubicaciones.

Respecto al proyecto de Altri en Palas de Rei, señaló que la empresa todavía no presentó alegaciones al archivo de la iniciativa y consideró «difícil» que pueda justificar la conexión eléctrica necesaria. «Si la empresa no se puede conectar, el proyecto está muerto», concluyó.