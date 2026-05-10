El PSdeG critica que la Xunta recurra una indemnización por un caso de acoso escolar y exige que la pague «de inmediato»
Los socialistas consideran que el recurso es «profundamente desacertado desde el punto de vista político, institucional y humano»
El portavoz de Educación del Grupo Socialista, Aitor Bouza, ha cargado contra la Xunta por recurrir ante el Tribunal Supremo una sentencia que le obliga a indemnizar con 9.000 euros a la familia de una víctima de acoso escolar en un instituto público de Negreira y le ha exigido que pague esta cantidad «de inmediato».
De este modo, ha presentado en el Parlamento una batería de iniciativas parlamentarias para pedir que rectifique una decisión que, según ha manifestado en un audio, es «profundamente desacertada desde el punto de vista político, institucional y humano». Piensa que las víctimas y sus familia necesitan una Administración que las «acompañe y proteja» y no una que las «continúe cuestionando».
Bouza ha criticado que el Gobierno gallego opte por prolongar la vía judicial en lugar de «asumir responsabilidades» y poner el foco «en la reparación del daño causado y en el avance de los mecanismos de prevención». En este sentido, ha reclamado «recursos suficientes, refuerzo de la orientación educativa, atención psicológica especializada y formación permanente para el profesorado».
Además, ha demandado mecanismos de detección precoz y una actuación «inmediata y coordinada» ante cualquier indicio de violencia o intimidación en el ámbito escolar, lo que --a juicio del socialista-- está «en las antípodas» del mensaje «que pretende enviar el Gobierno gallego al recurrir la sentencia».
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