La Xunta pide al Gobierno central concreciones sobre el Corredor Atlántico y «pasar de los titulares a hechos»

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta, Diego Calvo, ha reclamado al Gobierno central que concrete los compromisos vinculados al Corredor Atlántico en Galicia y que «pase de los titulares a los hechos», exigiendo un calendario detallado con plazos, inversiones y actuaciones recogidas en el Plan Director del Corredor. La crítica del responsable autonómico llega tras la publicación, por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de un análisis sobre la accesibilidad territorial a las estaciones de alta velocidad del Corredor Atlántico. El informe sostiene que, en 2030, el 99% de la población gallega estará a menos de una hora de una estación de alta velocidad, una previsión que la Xunta considera poco realista.

Según Diego Calvo, esta estimación es «inviable», especialmente en territorios como Ferrol o Lugo, que, a su juicio, siguen siendo algunas de las ciudades «peor conectadas por tren y quedan al margen de la alta velocidad». Además, la Xunta cuestionó la credibilidad de las previsiones ministeriales, ya que el documento incluye para 2030 estaciones como Ferrol, Betanzos-Infesta o Lugo dentro de la red de alta velocidad, pese a que arrastran retrasos, proyectos pendientes y más incumplimientos.

El representante autonómico también expresó su «sorpresa» por el contenido del informe, recordando que la Xunta lleva años reclamando mejoras ferroviarias para reducir los tiempos de viaje en Ferrolterra y Lugo. En este contexto, se preguntó si el Ejecutivo estatal «por fin va a atender las demandas» planteadas por el Gobierno gallego, entre ellas la prolongación de la alta velocidad hasta Ferrol, la modernización de la línea A Coruña-Ferrol con prioridad para el bypass de Betanzos, o el desbloqueo de la estación intermodal.

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Aunque el Ministerio defiende que la planificación prevista permitirá mejorar de forma notable la conectividad ferroviaria en Galicia antes de finalizar la década, desde la Xunta insisten en que las previsiones oficiales deben ir acompañadas de compromisos verificables y financiación definida. Por ello, Diego Calvo reiteró la petición de un Plan Director del Corredor Atlántico «completo y riguroso», con un «calendario claro y actuaciones e inversiones definidas».