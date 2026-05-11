Galicia cambia el modelo del turismo de excursión: menos volumen de viajeros pero más gasto económico

Galicia ha afrontado el pasado año un cambio de paso en el excursionismo, ese turismo sin pernoctación, que mide tanto la capacidad de atracción de la comunidad para los vecinos como el pulso del consumo interno. Los datos de la Axencia Turismo de Galicia relativos a 2025 apuntan a lo que parece una conclusión clara, si bien el tiempo dirá si la tendencia se consolida o es solo coyuntural. Hay menos viajes de un día, sobre todo entre los propios gallegos, pero el visitante exterior gasta bastante más que hace un año. El resultado es un modelo con menos volumen de personas y un gasto más concentrado —y elevado— en el mercado internacional. La espiral inflacionista también puede haber ayudado a este incremento de las 'divisas'.

El retroceso más acusado se produce en casa. Las excursiones realizadas por residentes gallegos dentro de la comunidad se situaron en 9,73 millones en 2025, frente a los 12,65 millones de 2024, lo que supone una caída anual del 23%, según los datos de la Xunta. En coherencia con estas cifras, también se resiente su gasto, ya que los gallegos dejaron casi 421 millones de euros, lo que supone un 19,3% menos que el año anterior, cuando habían aportado 521 millones al negocio.

La otra cara está en los visitantes que llegan de fuera. El número de excursionistas procedentes del resto de España y del extranjero bajó hasta 2,89 millones, un 4,5% menos que en 2024. Pero su gasto total subió con fuerza. Lo hizo en un 21,4% hasta alcanzar los 296 millones de euros. Galicia recibió menos excursionistas exteriores, pero cada uno dejó más dinero en destino.

Turistas en la zona vieja de Santiago, el pasado mes de octubre. / Antonio Hernández

Entre los gallegos y los procedentes de fuera de la comunidad, el excursionismo generó un gasto total de 717 millones de euros, una cifra un 6,4% menor que la registrada en 2024. Es el principal cambio respecto al balance del año anterior, ejercicio en el que esta modalidad turística había alcanzado un gasto récord de casi 765 millones, pese a la reducción también del número de viajes.

El peso del mercado internacional, en su mayoría con origen en Portugal, resulta decisivo. De los 2,89 millones de excursionistas entrantes, 2,48 millones llegaron del exterior y 407.800 procedieron del resto de España. En gasto, la diferencia es todavía mayor: los extranjeros aportaron 265 millones de euros, frente a los poco más de 31 millones de los visitantes nacionales de otras comunidades.

La radiografía del turismo de excursión en la comunidad autónoma resulta bien clara. El 77% está compuesto por los propios gallegos, mientras que el resto del mundo aporta casi un 20% y el resto de España, apenas el 3%. Sin embargo, en gasto, Galicia baja al 58,7%, el extranjero escala hasta el 37% y el resto de España se queda en el 4,4%.

La Axencia Turismo de Galicia también compara 'entradas' y 'salidas'. En 2025, Galicia recibió 2,89 millones de excursiones del exterior y emitió 1,1 millones de salidas de residentes hacia el resto de España o el extranjero. En términos económicos, el balance también favorece a la comunidad, porque frente a los 296 millones gastados por excursionistas 'entrantes', los gallegos gastaron fuera 75,1 millones, con un saldo de 221 millones en favor de la comunidad autónoma.

El excursionismo gallego, por tanto, ya no crece por acumulación de desplazamientos, sino por mayor gasto en determinados segmentos, entendiendo por esta modalidad las personas que viajan a un lugar diferente al de su entorno habitual y no pernoctan, cuando el objetivo principal del viaje no es el ejercicio de una actividad remunerada desde el lugar visitado, según la terminología empleada por la agencia de la Xunta.