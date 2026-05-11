Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid

Viajar desde Santiago a Barcelona en AVE tiene parada obligatoria en Madrid y el trayecto dura unas ocho horas. Pero en el futuro no será necesario pasar por la capital española para desplazarse hasta Cataluña, Aragón, Asturias, Palencia o Burgos. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en el proyecto para construir un bypass en Olmedo (Valladolid) que permitirá conectar por alta velocidad las comunidades del norte de España sin parar en Madrid.

Así, el Gobierno adjudicó por 261.465 euros el contrato de redacción del proyecto para el montaje de la vía de este proyecto ferroviario, que resultará clave para permitir los viajes transversales en alta velocidad por la mitad norte de España sin pasar por Madrid.

El ministerio explica que esta adjudicación se produce en un momento en el que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se encuentra realizando las obras de la plataforma sobre la que se asentarán estas nuevas vías.

En concreto, ya se construyeron tres de los cuatro pasos superiores, la pérgola sobre la carretera CL-602, el drenaje y se avanza en el viaducto sobre el río Adaja.

Inversión

Son 8,2 kilómetros de tramo que enlazará la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Valladolid y la LAV Madrid-Galicia, a la altura de esta localidad vallisoletana, con un proyecto de inversión total de 40 millones de euros para su ejecución.

Además del montaje de vía, posteriormente, el bypass se completará con su electrificación, y el despliegue de los sistemas de señalización, gestión de tráfico y comunicaciones, que se materializarán mediante próximos contratos.

En concreto, esta conexión posibilitará realizar trayectos de alta velocidad directos —sin cambiar de tren o pasar por Madrid— entre Galicia y Valladolid, otras capitales como Palencia y Burgos, y también con Asturias, Aragón y Cataluña.

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A medida que se completen las líneas de alta velocidad en construcción, con Cantabria, Navarra y País Vasco, otros territorios se verán favorecidos por esta nueva infraestructura.