Rueda anuncia la ampliación hasta Portugal de la línea de comunicación cuántica Santiago-Vigo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado de que este lunes el Consello ha dado el visto bueno "a ampliar hasta Portugal la línea cuántica terrestre entre Santiago y Vigo", lo que permitirá situar esta infraestructura "como red clave para reforzar la ciberseguridad en la Unión Europea". Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, en la que ha explicado que se trata de un nuevo hito de la I+D+i, la investigación y la innovación hechas en Galicia, y será fundamental para reforzar las comunicaciones ultraseguras en toda Europa.

En esta línea, Rueda ha recordado que Galicia apuesta por un ámbito "con mucho futuro" y viene de alcanzar diferentes hitos que la sitúan como referente. Entre ellos, ha resaltado que fue la primera comunidad en contar con un ordenador cuántico en España ya en 2023, la futura creación de dos laboratorios en esta materia junto a las universidades de Vigo y Santiago, o el valle especializado que liderará la comunidad y en el que participarán nueve países europeos.

Tras la puesta en funcionamiento de la línea de comunicación cuántica por tierra más larga de España, y también una de las mayores del continente europeo, entre Santiago de Compostela y Vigo, Galicia ampliará esta arteria hasta Portugal, estableciendo así la conexión transfronteriza con el país vecino, lo que supone un avance en la construcción de la red europea EuroQCI.

Esta ampliación, conforme ha detallado la Xunta, es posible gracias a uno de los proyectos en los que Galicia y el norte de Portugal trabajan conjuntamente para mejorar en el ámbito de la I+D+i. Se trata del IberianQCI-Iberian Quantum Communication Infrastructure, con un presupuesto de 10,6 millones de euros, que tiene como objetivo el despliegue de conexiones transfronterizas entre las redes nacionales de comunicaciones cuánticas de España (SpainQCI) y Portugal (PTQCI), contribuyendo así a la construcción de la infraestructura europea de comunicación cuántica segura (EuroQCI), que abarcará toda la Unión Europea.

Este paso, ha añadido el Gobierno gallego, supone la continuación del trabajo hecho hasta ahora en Galicia, especialmente por el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) y la Universidade de Vigo (UVigo) a través del Vigo Quantum Communication Center (VQCC), adscrito al centro de investigación AtlanTTic de la red CIGUS, con la puesta en marcha de la autopista de datos de 120 kilómetros entre las dos ciudades, y muestra el compromiso de Galicia con la I+D+i en el ámbito de las tecnologías disruptivas, como la cuántica, una apuesta que sitúa a nuestra comunidad como una referencia en el conjunto de Europa.

Plazos, extensión y beneficios

Tal y como ha explicado el presidente, la ampliación se llevará a cabo en dos fases. En un primer momento, hasta 2029, "se va a habilitar la conexión entre Vigo y Valença do Minho, unos 30 kilómetros". Posteriormente, "la idea es que se extienda hasta Lisboa" a través de la conexión con la troncal terrestre norte-sur que prepara Portugal y que ya tiene desplegada en el área metropolitana de Lisboa. El país vecino trabaja ahora en la infraestructura que permitirá conectar la Red Cuántica Portuguesa (PTQCI) desde Lisboa hasta la Red Transfronteriza de Valença-Galicia, pasando por Aveiro y Oporto.

De momento, a los 120 kilómetros desplegados en Galicia —entre Santiago de Compostela y Vigo— se sumarán 30 kilómetros más de esta autopista basada en la física cuántica hasta Valença. El proyecto IberianQCI podrá llevarse a cabo hasta septiembre de 2029 y este tramo en suelo luso está apoyado por el Ministerio de Infraestructuras e Vivenda y la infraestructura del país vecino. Rueda ha resaltado que la línea de comunicación cuántica que se extenderá entre Galicia y Portugal, formando parte de la red europea EuroQCI, permitirá proteger infraestructuras críticas, "como redes eléctricas y sistemas de control de tráfico aéreo, y reforzar la seguridad de transacciones bancarias y datos de salud de la ciudadanía".

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También podrá aplicarse a la producción y monitorización de infraestructuras en el ámbito energético o para asegurar el intercambio de datos sensibles relacionados con el desarrollo tecnológico en la industria farmacéutica. Además, podrá "garantizar la confidencialidad en las comunicaciones gubernamentales y militares", así como en las redes empresariales de alto valor, ya que a medida que los computadores cuánticos se vuelvan más potentes, la criptografía clásica estará en riesgo. Se trata de una infraestructura avanzada que blindará las comunicaciones ante cualquier ataque futuro.