Rueda, tras la retirada de la bandera palestina en Lugo: "Candia intentará gobernar para todos los lucenses y toma las decisiones pensando en eso"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, rechazó este lunes expedientar a la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, por haber pactado la moción de censura que la llevó al poder la pasada semana con una tránsfuga del PSdeG, María Reigosa, después de que los partidos de la oposición criticasen que esa maniobra iba en contra de lo que estaba escrito en los propios estatutos del Partido Popular. De este modo, justificó la infracción al asegurar que los estatutos "se hicieron en otro momento", antes del cambio jurídico establecido por el Tribunal Supremo el pasado verano.

Una vez más, el presidente de los populares gallegos insistió en que no es una cuestión de la que solo se hayan aprovechado ellos, señalando que es así como se llevó a cabo la moción de censura en el concello coruñés de Noia, donde consiguió el poder el PSdeG con un tránsfuga del PP. Así, apuntó, le hace "mucha gracia" esta "preocupación" de los partidos socios en el anterior Gobierno de Lugo, PSdeG y BNG, por los estatutos del PP y que "no les preocupen sus propias actuaciones", como la de Noia.

"Si hay que hacer una adaptación tendrían que ser todos los partidos, que sería lógico que se efectuara porque la situación cambió", zanjó, mientras incidía en que si el PP cambia sus estatutos, deberían también hacerlo el resto de formaciones políticas.

Rueda se refirió también a la polémica "primera" decisión de Elena Candia de retirar la bandera de Palestina del edificio de O Vello Cárcere: "Intentará gobernar, si puede, para todos los lucenses, y si no, para la inmensa mayoría. Por lo tanto, sus decisiones, con independencia del orden en la que las tome o del simbolismo que tengan, las toma pensando en eso". Así, apuntó que, "sin renunciar a ninguna causa", no se puede ignorar que ciertas actuaciones "intentan politizar, más allá de lo que pueda representar para la mayoría de los ciudadanos".

Por otro lado, cuestionado sobre quién sustituirá a Candia en la Vicepresidencia del Parlamento de Galicia, aseveró que aún hay tiempo hasta la reunión plenaria de la próxima semana, por lo que no será hasta finales de esta o principios de la que viene cuando se conocerá el "diputado o diputada" que ocupará este cargo, sin especificar más, aparte de que espera que sea quien sea lo haga "tan bien" como su predecesora.