La Xunta esboza una ley de salud pública que responda "a riesgos existentes y nuevos"

Galicia contará con una ley de salud pública. Así lo trasladó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien apuntó que el objetivo de esta norma que hoy inicia los trámites es "mejorar la respuesta ante riesgos sanitarios existentes y nuevos que puedan venir". "Vamos a poner la salud en el centro de la política", declaró durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su equipo.

El marco normativo que el Ejecutivo empieza a dibujar tiene en cuenta, según detalló el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, factores como el cambio climático o la digitalización, cuestiones en las que "Galicia está a la vanguardia". "Queremos que responda a dos retos específicos: la dispersión geográfica y el envejecimiento", señaló, al tiempo que añadió que se busca "dotar al sistema de respuetas ágiles".

Entre otras cuestiones, pondrá también el foco en los "estilos de vida saludables", atendiendo "a riesgos ambientales o alimentarios"; así como en la detección precoz de patologías, a través de la prevención o el desarrollo de entornos saludables. "Queremos una sociedad más saludable, en lo personal y en lo colectivo", incidió, sobre un anteproyecto que esperan que llegue al Parlamento autonómico a comienzos del próximo año.

Gestión del hantavirus

Cuestionado el mandatario autonómico sobre la gestión del Gobierno central en la llegada a Canarias del crucero Mv Hondius en el que se ha detectado el brote de hantavirus, Rueda agradeció la información proporcionada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así, explicó que el ministro de Política Territorial, Ángel Torres, se puso en contacto con él "en un par de ocasiones". "Creo que hizo una buena gestión, algo que se echó de menos en otros momentos", dijo en referencia a la crisis derivada de la covid-19.