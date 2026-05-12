Unos 5.500 alumnos de 4º de ESO, Bachillerato o FP de 252 centros podrán acreditarse gratis en idiomas extranjeros

Unos 5.500 estudiantes gallegos de 252 centros públicos y concertados podrán presentarse este curso a pruebas oficiales de acreditación lingüística financiadas por la Xunta. La medida está dirigida al alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, y permitirá certificar los niveles B1, B2 o C1 en inglés, francés, portugués o alemán, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

La Consellería de Educación sufragará estas pruebas con una aportación de 100 euros por estudiante. El objetivo es facilitar que el alumnado pueda obtener un certificado oficial de competencia en lenguas extranjeras sin que el coste del examen suponga una barrera para las familias.

Las pruebas permitirán acreditar tanto las destrezas orales como las escritas. Cada estudiante podrá optar a la certificación en una única lengua extranjera, entre las cuatro previstas: inglés, francés, portugués o alemán. La elección del idioma y del nivel se realizará en el propio centro, con la orientación del profesorado.

La organización de los exámenes corresponderá a los centros educativos. Serán ellos los encargados de seleccionar al alumnado candidato, determinar el nivel al que se presenta cada estudiante y escoger las entidades u organismos acreditadores oficialmente reconocidos que realizarán las pruebas.

Mejorar perfil académico

Con esta iniciativa, Educación busca reforzar el valor práctico del aprendizaje de idiomas en las etapas finales de la enseñanza obligatoria y postobligatoria. La obtención de una acreditación oficial puede resultar útil tanto para continuar estudios como para mejorar el perfil académico y profesional del alumnado, especialmente en Bachillerato y FP.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes la resolución de 30 de abril de 2026 por la que se resuelve el régimen de ayudas para centros privados concertados, correspondiente al curso 2025/26. El texto recoge la relación definitiva de centros beneficiarios y la cuantía asignada a cada uno, dentro de la convocatoria regulada por la Orden de 17 de diciembre de 2025.

De 182 estudiantes, a uno solo

La actuación se enmarca en la Estrategia gallega de lenguas extranjeras EduLingüe 2030, el plan con el que la Xunta pretende impulsar el plurilingüismo y mejorar la competencia lingüística de los jóvenes gallegos. La Consellería subraya que este tipo de medidas contribuyen a acercar las certificaciones oficiales a los estudiantes y a consolidar el aprendizaje de lenguas extranjeras como una herramienta clave para su futuro formativo y laboral.

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En la resolución publicada hoy en el DOG, referida a la red concertada, figuran 63 centros beneficiarios, con una ayuda total de 149.900 euros, lo que supone una media de unos 2.379 euros por centro. Las cuantías varían en función del número de alumnos que realizará la prueba: el importe más alto corresponde al CPR Plurilingüe Compañía de María de A Coruña, con 18.200 euros para 182 estudiantes, mientras que varios centros reciben la asignación mínima de 100 euros, equivalente a la participación de un alumno, como el CPR Jorge Juan de Narón o el CPR Plurilingüe El Pilar de Vigo.