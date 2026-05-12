El ascenso imparable de los drones en Galicia: ¿Cuánto cuestan? ¿Qué formación se necesita para pilotarlos? ¿Qué restricciones hay? ¿Para qué se usan?

Ya sea por hobby o como instrumento de trabajo y herramienta capaz de modernizar infinidad de sectores, cada vez son más los drones que sobrevuelan el espacio aéreo gallego. Y los que estarían por llegar, pues la revolución que han supuesto estos vehículos no tripulados en muchos ámbitos solo puede ir a más. Dentro de no mucho tiempo podrían convertirse incluso en un medio de transporte más para las personas. Esto es lo que debes saber si quieres introducirte en el mundo de las aeronaves pilotadas desde tierra.

¿Cuántos particulares y empresas tienen drones en Galicia?

El número de operadores de drones en Galicia alcanzó los 8.250 el año pasado, según los datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), el organismo público dependiente del Ministerio de Transportes encargado de supervisar y ordenar la seguridad de la aviación civil en España. Esa cifra de particulares y empresas con licencia para volar drones, ya sea con fines recreativos o profesionales, aumentó un 22,5% con respecto a 2024 y se duplicó en solo tres años, lo que da una idea del crecimiento imparable del sector. Galicia es la sexta comunidad autónoma con más operadores dentro de España, que ya ha rebasado los 150.000.

¿Hay que registrarse para poder volar una aeronave de este tipo?

Sí, en España es obligatorio registrarse como operador de drones en la sede electrónica de la Aesa si la aeronave pesa más de 250 gramos y tiene una cámara o sensor capaz de recoger datos personales, para cumplir con la normativa europea en vigor desde el 31 de diciembre de 2020. De este modo, solo quedan exentos los drones de juguete. El procedimiento es gratuito y proporciona un número de operador único que hay que colocar en el dron. La normativa exige además tener un seguro de responsabilidad civil frente a terceros por daños que puedan surgir durante la ejecución de cada vuelo que se realice y, según el tipo de dron, realizar formación en línea.

¿Qué formación se requiere para pilotar drones?

Para volar un dron es necesario tener un mínimo de formación acreditable en función de la categoría en la que se opere. Existen tres: la categoría abierta engloba operaciones de muy bajo riesgo, que no requieren autorización previa, y se divide en tres subcategorías: A1, A2, A3; la categoría específica incluye operaciones de riesgo medio que requieren una autorización de la Aesa o una declaración operacional si se ajustan a un escenario estándar (STS); y la categoría certificada engloba operaciones de riesgo alto, como el transporte de personas o mercancías peligrosas. Requieren la certificación del dron, del operador y una licencia para el piloto.

Las acreditaciones básicas para categoría abierta (certificado A1/A3), se pueden obtener de forma gratuita a través de la web de la Aesa. Tras superar un examen online, este organismo expedirá un certificado. A partir de ahí, a medida que se opera en niveles superiores y aumenta el riesgo, se exige una mayor preparación. Dentro de la categoría abierta, el certificado A2 requiere haber superado el examen A1/A3 y completar una formación autopráctica y un examen teórico adicional en Aesa. Para volar en categoría específica y operar en los escenarios estándar europeos (STS), se necesita una formación teórica y práctica más avanzada, que culmina en la obtención del certificado de nivel 3 (STS).

Así, la oferta es amplia y va desde los cursos más básicos a la máxima especialización, con formación profesional e incluso universitaria. Por ejemplo, la empresa de Lalín especializada en drónica Aerocámaras, que cuenta con una escuela de vuelo de referencia en España, imparte formaciones que van desde los 100 euros en el caso del título oficial de piloto básico hasta los 12.000 euros para un máster universitario con acreditación completa. En medio hay todo un abanico de posibilidades. El título profesional, por ejemplo, no llega a los 500 euros. Con un campus virtual y campos de vuelo repartidos por España para realizar prácticas, imparte entre 4.000 y 5.000 formaciones al año y ya supera los 50.000 alumnos certificados en la península ibérica.

¿Cuánto cuesta un dron?

Desde Aerocámaras explican que la horquilla de precios de estos vehículos aéreos no tripulados es muy amplia. Parte de unos 200 euros hasta los 30.000 o 40.000 euros que pueden costar los de mayor envergadura, como los que se usan para la agricultura de precisión. "Son como minitractores con hélices", señala. Hay drones que superan los tres metros y los 100 kilos. ¿Y a partir de qué precio es posible hacerse con un dron profesional o casi profesional? Desde unos 1.000 euros hay opciones que permiten "tomar imágenes espectaculares".

¿Existen reglas y restricciones a la hora de volar un dron?

Sí. El vuelo de drones está sujeto a reglas generales de operación condicionadas, entre otros aspectos, por el peso del dron, la presencia de otras personas y la cercanía de edificios. Además, existen limitaciones en ciertos lugares por diferentes razones como la cercanía de aeródromos, zonas militares, protección de infraestructuras críticas o protección medioambiental. Así, es importante que el operador conozca bien la normativa para garantizar la seguridad. La aplicación Enaire Drones permite consultar las zonas aéreas y verificar si están permitidas para el vuelo de drones. En ningún caso se pueden superar los 120 metros de altura sobre el terreno.

Un dron para pulverizar fertilizante en el campo / ECG

¿Qué normativas hay que conocer y cumplir?

La regulación principal emana de la Unión Europea, con dos normas en vigor: el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, que establece las reglas de vuelo, define las categorías operacionales (abierta, específica y certificada) y los requisitos de formación para los pilotos; y el Reglamento Delegado (UE) 2019/945, que define los requisitos técnicos de los drones, introduciendo el sistema de marcado de clase (de C0 a C6) que los clasifica según su riesgo. Este marco comunitario de completa con otro nacional: el Real Decreto 517/2024, que adapta las reglas a las particularidades de España, regulando aspectos como las edades mínimas de los pilotos, las zonas de vuelo, la formación adicional o el seguro de responsabilidad civil, para el que establece algunas excepciones.

¿A partir de qué edad se puede operar con un dron?

La edad mínima de los pilotos a distancia será de 16 años, aplicándose excepciones en la categoría operacional abierta (ocio), donde se podrá reducir dependiente de la clase que vehículo no tripulado que se quiera volar. Por ejemplo, con los drones de juguete no hay un mínimo. A partir de los 12 años es posible manejar uno de la clase C0, de menos de 250 gramos, al considerarse de bajo riesgo.

¿A qué ámbitos industriales y sociales se ha expandido el uso de drones?

Más allá del creciente número de personas que tienen un dron como afición y entretenimiento, sus aplicaciones a nivel profesional son cada vez más y más variadas: desde ayudar ante incendios, rescates, catástrofes naturales y otro tipo de emergencias a transportar sangre o medicamentos; revisar infraestructuras o líneas eléctricas; vigilar la contaminación; innovar en el mundo audiovisual; o ser un aliado para la agricultura de precisión, como herramienta para abonar, sembrar o fertilizar. Otro ámbito en el que tiene gran potencial es el logístico, para el movimiento de paquetes.