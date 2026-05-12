El Gobierno de Díaz Ayuso matiza los halagos de Alfonso Rueda a la gestión de Moncloa del hantavirus: «No está involucrado directamente»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volvió a marcar ayer perfil propio dentro de las filas populares. Mientras desde Génova se insistía en censurar el trabajo del Gobierno central en torno al foco de hantavirus en el crucero MV Hondius, el mandatario autonómico agradeció la información proporcionada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, que se puso en contacto con él «en un par de ocasiones». «Creo que hizo una buena gestión, algo que se echó de menos en otros momentos», subrayó el presidente gallego, que destacó que España había trasladado al resto del mundo una imagen de seriedad.

Las declaraciones de Rueda tras la reunión semanal de su Gobierno supusieron un contraste con respecto al discurso mantenido por la dirección nacional del PP durante la crisis sanitaria. De hecho, antes de que el presidente de la Xunta compareciese ayer en rueda de prensa, el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, insistía ayer en que los populares siguen siendo «críticos» con la gestión realizada por Moncloa, especialmente durante las primeras horas de la emergencia. «Esa sensación de descoordinación y que ni el propio Gobierno se ponía de acuerdo en las horas iniciales», afirmó.

También en sentido contrario al líder de la Xunta, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, criticaba esta mañana la «cero información técnica» aportada por el Ejecutivo de Sánchez respecto al virus. Lamentaba además haberse enterado «por televisión» de que uno de los pasajeros ingresados en el Hospital Gómez Ulla había dado positivo provisional en la prueba PCR realizada a su llegada al centro militar ubicado en la comunidad de Madrid.

Preguntada expresamente por los elogios de Rueda a la gestión del Gobierno central, la consejera madrileña evitó respaldar la posición del presidente gallego y rebajó el alcance de las declaraciones del presidente de la Xunta, al señalar que «no está gestionando directamente traslado de pacientes» ni «está involucrado directamente».

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Si bien, en este sentido, cabe recordar que uno de los pacientes que se encuentran en cuarentena en el centro hospitalario madrileño es gallego. Se trata de Ricardo Hevia, un ornitólogo natural de Cariño que viajaba en el crucero que partió de Ushuaia, en la Patagonia argentina, el pasado 20 de marzo. El presidente de la Xunta ha mantenido, en los últimos días, con su familia para interesarse por su estado y ayer mismo confirmó que había podido hablar con él directamente. «Espero que cuanto antes pueda salir de la situación y volver a la normalidad con total salud», aseguró el mandatario autonómico.