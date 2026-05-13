Más de 600 nidos de velutina retirados en lo que va de año: la Xunta se prepara para el verano con más de 60 operarios
La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, destaca la importancia de la colaboración ciudadana y el teléfono 012 para alertar sobre la presencia de nidos
En lo que va de año, la Xunta retiró más de 600 nidos de avispa velutina. Así lo trasladó este miércoles en el Parlamento de Galicia la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, quien apuntó que son un 4% más que el año pasado a estas alturas. La mayoría de nidos retirados, un total de 313, están situados en la provincia de A Coruña, mientras que en Pontevedra fueron 255 y en Lugo y Ourense fueron 24 y 10, respectivamente.
Prieto, quien hizo balance tras la renovación de la encomienda a la empresa pública Seaga, a la que la Xunta destina un año más 1,7 millones de euros, señaló que se trata de un plan "vivo" que tiene como propósito "reducir el impacto de esta especie y la intranquilidad que les ocasiona a los vecinos su presencia". En los meses de verano, explicó, es cuando hay mayor presencia de velutina en la comunidad, por lo que habrá más de 60 operarios encargados de la retirada de nidos a lo largo y ancho de Galicia.
Así las cosas, la directora xeral de Administración Local aclaró durante su intervención que la colaboración ciudadana es "clave" en la lucha contra esta especie, al tiempo que instó a contactar con el Teléfono de Atención e Información a la Ciudadanía 012 en el caso de tener constancia de la existencia de alguno de estos nidos. Seaga, prosiguió, retirará el nido "en el menor tiempo posible", si bien hay casos en los que se requieren acciones complementarias o permisos al encontrarse en lugares inaccesibles.
De este modo, Prieto apuntó que cuando los avisos se corresponden con una urgencia son derivados a los servicios de emergencias a través del 112 para su retirada inmediata, como, por ejemplo, nidos activos en el interior de viviendas habitadas, zonas muy concurridas o si se trata de personas alérgicas.
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