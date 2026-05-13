Detenido un hombre en Pontevedra por amenazar a unos policías tras llamarles "puercos gallegos de mierda"
La detención se produjo tras una discusión en un control de alcoholemia en el que el conductor arrojó un resultado positivo de 0,69 mg/l
Agencias
Un hombre ha sido detenido en Pontevedra por insultar y amenazar a los agentes de la Policía Local en un control de alcoholemia, a los que llamó "puercos gallegos de mierda". Los hechos, señala la Policía Local este miércoles en un comunicado, se produjeron sobre la una y media de la madrugada, cuando los agentes estaban realizando la prueba a un conductor al que habían dado la orden de parar.
En ese momento, su acompañante comenzó a proferir graves insultos y amenazas hacia los policías con expresiones como "hijos de puta, puercos, gallegos de mierda o sois asquerosos". A todo eso añadió que "os voy a matar", mientras les hacía el gesto de cortarles el cuello con la mano a los agentes, que intentaron sin éxito que se calmase.
El conductor arrojó un resultado positivo de 0,69 mg/l en la prueba de alcoholemia, por lo que llamó a un familiar para que se hiciera cargo del vehículo. Pero su amigo también comenzó a insultar a este familiar, lo que provocó que, ante esa actitud, esta persona decidiera finalmente no asumir el control del coche.
La situación, según informa la Policía Local, se agravó notablemente cuando los agentes llamaron a la grúa municipal para que se llevara el coche. Esta persona intentó evitar la retirada del turismo a toda costa, desobedeciendo las órdenes de los policías e intentando agredirles.
Durante el forcejeo, también les insultó y llegó a escupirles, por lo que los agentes acabaron por detenerle de manera inmediata. Su comportamiento agresivo se mantuvo tras el arresto ya que, durante el traslado, golpeó en repetidas ocasiones la ventana del coche patrulla. El detenido está investigado por los delitos de resistencia, desobediencia y atentado contra los agentes de la autoridad.
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