Galicia se une a las protestas por la crisis de la vivienda con movilizaciones en Santiago y otras tres ciudades

«Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos». Ese es el lema bajo el que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y el movimiento por la vivienda convocan una oleada de manifestaciones en las próximas semanas, en la que Galicia será uno de los territorios con mayor presencia. La santiaguesa Xuntanza Pola Vivenda Compostela, el coruñés Sindicato de Barrio da Falperra-Os Mallos y Sindicato de Inquilinas de Vigo denuncian la situación «insostenible» del acceso a la vivienda y reclaman medidas urgentes tanto al Gobierno central como a los autonómicos contra la subida de los alquileres.

Las protestas arrancarán en Vigo el próximo 5 de junio y continuarán el día 6 con movilizaciones en Santiago, A Coruña y Ourense, dentro de una jornada estatal que también incluirá convocatorias en Cataluña, Valencia, Alicante, Gijón, Segovia, Cantabria o Ávila. Los convocantes denuncian que el precio de la vivienda está expulsando a jóvenes y familias trabajadoras de las ciudades gallegas, dificultando la emancipación y agravando problemas como la pérdida de población en los centros urbanos y la transformación de barrios residenciales en zonas orientadas al turismo y al alquiler temporal.

Como adelanta la agencia Efe, también exigen medidas contra los grandes propietarios inmobiliarios, incluida la expropiación de viviendas en manos de fondos y grandes tenedores para crear un parque público de vivienda fuera del mercado especulativo y frenar los desahucios. En esa línea, otra de las principales reivindicaciones pasa por reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y poner fin al alquiler de temporada y por habitaciones, modalidades que se estilan especialmente en Santiago, al tratarse de una ciudad universitaria y muy turística.

Huelga general por la vivienda

En el conjunto de España, las movilizaciones comenzarán el 23 de mayo en Guadalajara y se extenderán durante toda la primavera por al menos 24 ciudades. Habrá protestas en Madrid, Zaragoza, Badajoz, Burgos, Murcia, Valladolid, Málaga, Cádiz o Gran Canaria, entre otras.

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La Confederación de Sindicatos de Inquilinas considera que esta campaña debe servir como punto de partida para organizar una huelga general por la vivienda y los derechos sociales, y hace un llamamiento a sindicatos y colectivos sociales para impulsar una “gran alianza” que fuerce reformas profundas en materia de vivienda.