Rodada en las Rías Altas
Un David contra Goliat ambientado en la Galicia rural: así es la película con la que Pedro Alonso regresa a cines
El largometraje, producido por la coruñesa Vaca Films, nos acerca la historia de un hombre del rural gallego que lucha contra la instalación de una estación de telecomunicaciones
No hay quien pare al carismático Pedro Alonso (La casa de papel) cuando se propone un objetivo. Lo podemos ver en Netflix —desde este jueves— en su afán por robar un famoso cuadro de Leonardo da Vinci en Berlín y la dama del armiño y, muy pronto, en las salas de cine con su nuevo proyecto, Sin huella.
'Sin huella', una película ambientada en la Galicia rural
Una película ambientada en Galicia —la cual acaba de finalizar esta semana sus rodajes en las Rías Altas, especialmente en el entorno de Pontedeume (A Coruña)— que promete ser mucho más que un thriller: un retrato sobre el choque entre el progreso y la vida rural, entre las grandes corporaciones y el individuo.
En ella, el actor vigués se pone en la piel de Biel, un hombre hermético y arraigado a su tierra que, en lo más profundo de los bosques de la Galicia más salvaje, se enfrenta a la expropiación de su hogar para la instalación de una estación de telecomunicaciones.
Una lucha que, tras la misteriosa muerte de su esposa, se transforma en una búsqueda de verdad y venganza.
Así, sin móvil, sin redes y sin rastro digital, Biel se convierte en una amenaza invisible dentro de un sistema que lo rastrea todo haciendo que la tecnología actual se enfrente a la supervivencia más primitiva en un largometraje donde nadie está a salvo y la naturaleza —con escenarios reales con acantilados, bosques y paisajes indómitos y una atmósfera inquietante que reflejan el aislamiento y la lucha interior del protagonista— se convierte en el último refugio.
También es el último campo de batalla siendo un personaje más de una historia llena de una profunda carga emocional y social que combina tensión narrativa con una reflexión sobre el impacto del progreso tecnológico en los entornos rurales.
¿Qué otros actores estarán en 'Sin huella' junto al gallego Pedro Alonso?
Junto a Pedro Alonso, también podremos ver a actores de la talla de Isabel Naveira (Clanes, Fatum), Roque Ruiz (Clanes, El cuco de cristal 2), Manuel Manquiña (El inmortal, Operación Marea Negra), María Vázquez (Rondallas, Matria), Edgar Costas (Cochinas) y Chechu Salgado (Clanes, La infiltrada), entre otros.
Todos ellos darán forma a un thriller que combina adrenalina y reflexión sobre los desafíos contemporáneos derivados del avance tecnológico y su impacto en la sociedad.
'Sin huella', un David contra Goliat contemporáneo
Según su director, Daniel Benmayor, esta película escrita junto a Iván Ledesma y producida por Federation Spain y la coruñesa Vaca Films, «es un David contra Goliat contemporáneo».
«Sin huella trata una historia sobre lo pequeños que somos cuando nos enfrentamos a intereses mucho más grandes… y sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando nos quitan todo», añade Benmayor.
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