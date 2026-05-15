El agente encubierto clave en un decomiso de 650 kilogramos de cocaína: querían el "monopolio" por Vigo

El agente encubierto 'Encina', clave en el decomiso de 650 kilos de cocaína procedente de Sudamérica que una organización, presuntamente liderada por el malagueño Damián R.U., pretendía introducir por Vigo en abril de 2023, eran solo el punto de partida para consolidar una vía que querían explotar como "monopolio". Así lo ha asegurado este viernes en el juicio contra cuatro personas de ese supuesto grupo criminal que se sigue en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y entre las que no se encuentra el presunto líder de la trama, el malagueño Damián R.U., alias 'Mandarín' en esta operación, que está en paradero desconocido.

El agente ha advertido de la sofisticación de esta organización en la que se infiltró desde julio de 2022 hasta abril de 2023, con varias reuniones en Galicia y en Málaga bajo estrictas medidas de seguridad que incluyeron el uso de escáneres de frecuencia y maniobras de contravigilancia. Alias 'Encina' logró ganarse la confianza del cabecilla, del que dijo que "alardeaba" de dirigir una estructura capaz de mover hasta 1.800 kilos de cocaína por viaje y que planificó minuciosamente la entrada de un cargamento de prueba en el Puerto de Vigo mediante el método de "gancho ciego" tras caerse, en origen, uno previo de 1.300 kilos para la misma ruta. De aquel alijo, que fue interceptado en Colombia y que también iba a llegar a Galicia, Damián llegó a enviarle fotos por teléfono.

En abril de 2023, el líder, según ha contado el policía encubierto, coordinó la llegada de los 650 kilos de cocaína ocultos en palés de bananas que han dado lugar a este juicio. Damián facilitó al policía infiltrado la ubicación exacta y los números de contenedor tras emplear maniobras de distracción con datos señuelo hasta que ofreció los reales en las horas previas a la llegada del barco con la droga. El agente ha subrayado la jerarquía que había en el grupo y el papel director de Damián, quien llegó a ofrecer un pago de 1,77 millones de euros por asegurar la descarga en el puerto de Vigo y el transporte terrestre hasta el destino final, que en principio iba a ser Málaga.

Monopolio de Vigo

En su declaración ha confirmado que la organización no era circunstancial, sino un entramado profesional que tenía la intención, tal y como le dijo el propio Damián, de monopolizar la ruta de la cocaína desde Sudamérica al puerto vigués. "Quiero esta línea solo para mí, quiero introducir muchísima más droga, no solo 500 kilos", le dijo el líder del grupo en una de las primeras reuniones, algo en lo que insistió meses más tarde, cuando le concretó que pretendía pasar de Colombia, donde la situación estaba "muy caliente", a Costa Rica como puerto de origen de los envíos. "Damián tenía la obsesión de intentar ser monopolista en la introducción de cocaína por esa línea", ha insistido alias Encina.

La relación se enfrió después de un encuentro en agosto de 2022 en que la banda descubrió un coche policial que estaba haciendo una vigilancia en Málaga y porque el líder exigía al agente encubierto viajar a Colombia para conocer a quienes enviaban la droga, un desplazamiento que no llegó a concretarse por el riesgo que suponía. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, cuando conoció que Mandarín era Damián, y principios de enero de 2023 la investigación se reactivó cuando este volvió a requerir los servicios de Encina para llevar a cabo la operación de narcotráfico.

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