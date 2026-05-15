Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'
Un equipo de cinco personas cultiva en Cambre productos de temporada con la permacultura como filosofía
Tienen tienda online y ofrecen descuentos del 20% en el precio a los clientes que pasen a recoger su pedido
Un ingeniero industrial convertido a agricultor que apostó por la huerta en ecológico. Es la historia de Miguel Ángel Roig, un valenciano que en 2003 vino a Galicia por amor y se quedó. Tras unos años vinculado profesionalmente a proyectos relacionados con su formación, en 2019, en plena "crisis de los 40", sintió la necesidad de emprender un cambio y explorar otro sector. El campo tocó a su puerta y, pese a no tener formación en agricultura, se lanzó a la aventura poniendo los cimientos de Os Biorbardos en el corazón de la Terra das Mariñas, en Cambre. Lo que empezó con "un bancalito" y "el mínimo producto viable" es hoy una iniciativa en expansión con 5 hectáreas de tierra y cada vez más clientes.
Miguel Ángel tuvo claro desde el principio que quería embarcarse en un proyecto de huerta ecológica certificada, para "estar dentro del sistema", y basado en la permacultura, que consiste en aplicar en agricultura principios de desarrollo sostenible, cuidar de la tierra y las personas y crear bosques comestibles. Se especializaron en producto de huerta de temporada, amparado por el sello de calidad del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega). Ahora están en plena plantación de puerro, repollo, berzas, kales, acelgas, cebolla, tomates, judías, fabas o calabacines, tanto al aire libre como en invernadero, en el lugar de Lendoiro. También se están introduciendo en el ámbito de los frutales, con una plantación experimental de aguacates y manzanos. Y han puesto a producir también tierras en su Valencia natal con cítricos o aguacates, a través de un cultivo orientado a la agricultura regenerativa.
Clientes y distribución
Os Biosbardos emplea varios canales para la venta de su producción. Uno de ellos es su tienda online, donde reciben pedidos de particulares. Ofrecen dos opciones: la entrega a domicilio a través de empresas de transporte a todo el territorio nacional o la recogida en "leira" con un descuento del 20%, para fomentar que el consumidor se acerque y conozca su forma de trabajar. También sirven a restaurantes de la zona y a tiendas de barrio. Y tienen entre sus clientes además a Inditex, el gigante gallego de la moda, al formar parte del grupo de productores que proveen alimento para los comedores de la compañía. También entregan producto a colegios a través del proyecto Ecocomedores.
Otra fuente de ingresos importante es la venta en mercados y mercadillos. Uno en el que tenían muchos clientes cada primer y tercer domingo de mes era el de la Plaza de España en A Coruña, pero la concesión ha vencido y no se ha renovado, por lo que pierden ese punto de encuentro con clientes. Para evitar verse en este tipo de situaciones y con la innovación siempre en el punto de mira, están inmersos en un proyecto para crear una red logística de distribución propia, que ya han bautizado a nivel interno como "el Amazon de leira". Planean crear un centro especial de empleo para contratar personas con dificultades para la inserción laboral. El objetivo es realizar de martes a sábado repartos puerta a puerta con furgonetas propias. Para dar a conocer esta iniciativa plantean crear listas de difusión o utilizar la publicidad puerta a puerta y el buzoneo. "Es una apuesta ambiciosa e interesante", señala Miguel Ángel.
Bienestar y sostenibilidad económica
El equipo humano de Os Biosbardos está integrado por cinco personas. Ninguna se dedicaba a la agricultura sino que procedían de otros sectores. Aunque pudieran ganar más dinero en sus anteriores profesiones, encontraron en el campo lo que buscaban: "Bienestar a nivel mental, de salud física y de alimentación"; vivir en un lugar "bonito" y dedicarse a una actividad "sostenible a nivel económico". Os Biosbardos es a día de hoy "rentable". Cerraron 2025 con un crecimiento del 50% "plantando lo mismo" y tienen todavía "margen para mejorar". Miguel Ángel señala que continuamente están viendo como apoyarse en la tecnología, mejorar procesos o llegar a un volumen cada vez mayor de personas.
Constata que cada vez hay más demanda de producto ecológico y alega que se puede "comer sano a precios asequibles". Explica que en Os Biosbardos mantienen durante toda la temporada los mismos precios. "Pueden caer las bombas que caigan en cualquier parte del mundo o darse cualquier situación geopolítica, nosotros no especulamos con los precios", asegura.
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