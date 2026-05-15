El empleo en el sector turístico se estanca pese al récord de visitantes

El turismo gallego vive el mejor momento de su historia. El año pasado, Galicia volvió a batir su récord de visitantes y pernoctaciones en la comunidad, logrando que la aportación del sector al PIB de la autonomía superase el 10%. Sin embargo, este dinamismo que la actividad está proporcionando a la economía gallega no se extrapola al mercado laboral.

Los datos del informe anual de empleo turístico que elabora la Axencia Turismo de Galicia, así lo reflejan. El sector contó, de media, a lo largo de 2025, con 122.439 ocupados, un 2,5 % menos que el año anterior, lo que supone unos 3.000 trabajadores menos que en 2024. La población activa vinculada al turismo también descendió un 3,7 % respecto al ejercicio anterior.

De este modo, pese al crecimiento de la actividad turística durante el último año, el sector perdió peso dentro del mercado de trabajo gallego. En 2025, el turismo representó el 10,5% del total de ocupados de la comunidad, medio punto menos que el año anterior.

Una caída que lograron contener, sobre todo, los servicios de alojamiento. Los hoteles y pensiones gallegos superaron, por primera vez, los 38 euros por habitación disponible. Un récord de rentabilidad que permitió incrementar las contrataciones, con 1.750 ocupados más que en 2024. Si bien, dentro de las ramas del sector turístico, esta es la que aporta un menor número de trabajadores en la comunidad: 13.815 personas, entre asalariados y autónomos. Los servicios de transporte de viajeros ayudaron también a frenar el descenso del empleo, incrementando un 2,2% el número de ocupados hasta rozar las 25.000 personas.

En sentido contrario, los servicios de comidas y bebidas, que sostienen la mitad de todo el empleo que el turismo genera en la comunidad, ocuparon a 62.943 personas el año pasado, 1.100 menos que en 2024. Los establecimientos de restauración vienen denunciando, desde hace años, las dificultades que enfrentan a la hora de confeccionar sus plantillas sobre todo de cara a la temporada alta en verano. Una situación que ha motivado a restauradores de toda la geografía gallega a reorganizar sus turnos de trabajo, llegando en algunos casos, a cerrar algún día para garantizar el descanso del personal.

Ahora bien, el mayor descenso lo registran las actividades turísticas complementarias. Un amplio grupo que va desde aquellos negocios orientados al ocio y la cultura, como el de los guías turísticos, hasta las agencias de viajes, turoperadores o servicios de alquiler de coches. Este conjunto perdió un 18,5 % de sus ocupados respecto a 2024, más de 4.000 menos, y cerró el año con 18.564 trabajadores.

Peores indicadores

Por otro lado, las actividades vinculadas al turismo continúan presentando peores indicadores laborales que el conjunto del sector servicios gallego. En 2025, la tasa de paro del sector se situó en el 8,8 %, frente al 4,8 % registrado en el sector terciario en su conjunto. En términos absolutos, el turismo concentró a 11.879 personas desempleadas, lo que representa uno de cada diez parados en toda la comunidad. Mientras que tres de cada diez personas en paro dentro de los servicios gallegos procedían de actividades vinculadas al turismo.

La temporalidad continúa siendo superior a la media gallega, aunque los datos reflejan una ligera mejora respecto a 2024. El 17 % de los asalariados del turismo tenían contrato temporal frente al 18,5 % del año anterior. Pese a ello, la cifra sigue situándose por encima del 13,8 % registrado en el conjunto de la economía gallega. La diferencia se amplía especialmente entre los trabajadores más jóvenes, entre los menores de 30 años, la tasa de temporalidad es de casi el 35%, más del doble de la media autonómica.

El trabajo a tiempo parcial también continúa teniendo un mayor peso dentro del turismo que en el conjunto de la economía gallega. Afecta, además, de forma particular a las mujeres. Informes sectoriales de CCOO sitúan el empleo a tiempo parcial en el 53 % dentro del alojamiento y en el 46 % en restauración, dos de las principales ramas turísticas, y advierten de una fuerte feminización de este tipo de jornadas.

Mujer y mayor de 45 años

En este sentido, cabe resaltar que el perfil del trabajador del sector turístico es el de una mujer mayor de 45 años y con estudios secundarios.

El 52,5% de los ocupados del sector son mujeres, una mayoría que se amplía especialmente en los servicios de alojamiento y restauración, donde alcanzan el 68,5% y el 58,8% de los empleos, respectivamente. Por grupos de edad, los mayores de 45 años concentran el 45,6 % del empleo turístico gallego, mientras que el 62 % de los ocupados cuentan con estudios secundarios.

Menos extranjeros

A finales del mes de abril, la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña inauguró una acción formativa para personas desempleadas en Operaciones Básicas de Restaurante y Bar, que cuenta con el respaldo de la Xunta. Al acto, en A Coruña, asistieron el presidente de la entidad coruñesa, Héctor Cañete, y el presidente estatal de Hostelería, José Luis Álvarez Almeida, que defendieron la regularización de migrantes propuesta por el Gobierno como una solución a la falta de mano de obra en el sector. «Lo que hay que hacer es regularizarlos, permitirles que puedan trabajar, pero dándoles un futuro y dándoles una formación», defendió el presidente de la patronal estatal.

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Si bien, el empleo extranjero vinculado al turismo cayó con fuerza el pasado año en Galicia. Durante 2025, trabajaron en el sector algo más de 16.000 personas de origen extranjero, 4.100 menos que en el año anterior, con un descenso de los ocupados del 20,5%. Aun así, los trabajadores migrantes representaron el 13,2% de todos los ocupados en el sector turístico en la comunidad.