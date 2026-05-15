LII Festa do Salmón na Estrada
A Estrada saborea o salmón do Ulla da man de Mondra, Kiko Rivera e París de Noia
Dende hoxe e ata o domingo a vila acolle un completo programa gastronómico e lúdico
O Concello da Estrada convértese esta fin de semana nunha das mecas culinarias de Galicia coa celebración da LII Festa do Salmón, a cita gastronómica por excelencia do municipio que cada terceira fin de semana de maio pon en valor a tradición pesqueira da vila e o potencial deste peixe do río Ulla.
Declarada festa de Interese Turístico de Galicia, a programación ofrece desde hoxe e ata o domingo un amplo abano de propostas de ocio, culturais, deportivas, pesqueiras e gastronómicas.
Os actos deseñados para a xornada de hoxe arrincan a partir das 18.30 horas coa inauguración da exposición de bonsáis na Sala Abanca. Pola noite, ás 22.30 horas, a programación colle un rumbo máis festeiro coa celebración do Latexo Fest na Praza da Constitución. Un festival de sesións DJ que contará coa participación do popular artista Kiko Rivera. Completan o cartel do evento Carlos López, DMiron, MRJ e Telmo.
Mañá sábado terá lugar o emblemático Raid Hípico do Salmón, que chega á súa edición número 15 e no que se porá a proba a resistencia dos cabalos, como é tradición nestes festexos. Será na praia fluvial de Liñares a partir das 09.00 horas.
Xa ás 12.00 horas, a festa trasládase á zona dos viños, onde darán comezo os cantos de taberna. A partir de aí, a música non deixará de soar na Estrada. Ás 19.30 horas o Teatro Principal vibrará coa celebración do Festival folclórico do Salmón, no que participarán Tequexetéldere e o grupo Coros y Danzas Villa de Leganés.
Ao caer a noite, a partir das 22.00 horas, chegará un dos pratos fortes da programación deste ano: o concerto do cantareiro e bailador Mondra na Praza da Constitución. O artista de Teo tocará temas dos seus discos Arden e De Ronda.
Día grande
Os actos do domingo, día grande dos festexos, arrancarán ás 11.00 horas coa lectura do pregón polo Día das Letras Galegas a cargo de Neves Rodríguez, na alameda municipal. Deseguido, a Banda de Gaitas de Barbude ofrecerá un concerto que amosará o mellor da música tradicional galega. Chegadas as 12.30 horas, terá lugar a lectura do pregón da Festa do Salmón a cargo do exbaloncestista Fernando Romay, medalla de prata nos Xogos Olímpicos de 1984 e xogador do Real Madrid entre os anos 1976 e 1993.
Unha vez rematados estes actos, acollerase a partir das 12.30 horas a feira de artesanía e, ás 13.00 horas, terá lugar o momento máis destacado coa degustación popular do salmón na carpa da Praza da Constitución. Dezaoito establecementos locais farán as delicias de veciños e visitantes coas súas orixinais propostas culinarias nas que o peixe do Ulla será o absoluto protagonista.
A organización da festa manexa unha previsión inicial de entre 5.000 e 5.500 racións, aínda que esta cifra podería axustarse en función do ritmo da venda anticipada e dos factores meteorolóxicos.
Festa do Salmón da Estrada 2026Festa do Salmón da Estrada 2026
A programación do día grande da Festa do Salmón continuará co concerto da Big Band Carlos Barruso, ás 13.30 horas na Praza do Concello. O broche final correrá a cargo dunha das grandes orquestras do mundo da verbena galego: a París de Noia, que ofrecerá o seu espectáculo a partir das 20.00 horas na Praza da Farola.
- Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'
- La Xunta destina tres millones al Bono Emancípate tras superar las 3.600 solicitudes
- Una empresa gallega trabaja en un hito histórico: desarrolla el primer satélite capaz de emplear partículas atmosféricas como combustible
- Los secretos de la vaca más cara de Galicia: así es Linda, la res de los 10.500 euros y unos 1.500 kilos
- Aviso amarillo por tormentas este sábado en Galicia: la AEMET alerta de lluvias intensas acompañadas de aparato eléctrico y granizo
- El futuro de la planta de Nestlé de Pontecesures en el aire: 27 trabajadores de la fábrica se verán afectados por el ERE
- Más de 600 nidos de velutina retirados en lo que va de año: la Xunta se prepara para el verano con más de 60 operarios
- «‘Quen anda aí?’ é o programa no que máis rin e no que máis chorei»