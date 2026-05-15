Secciones

LII Festa do Salmón na Estrada

A Estrada saborea o salmón do Ulla da man de Mondra, Kiko Rivera e París de Noia

Dende hoxe e ata o domingo a vila acolle un completo programa gastronómico e lúdico

O alcalde Gonzalo Louzao, no centro, autoridades e veciños na presentación da Festa do Salmón, no Xirimbao. | CONCELLO

O Concello da Estrada convértese esta fin de semana nunha das mecas culinarias de Galicia coa celebración da LII Festa do Salmón, a cita gastronómica por excelencia do municipio que cada terceira fin de semana de maio pon en valor a tradición pesqueira da vila e o potencial deste peixe do río Ulla.

Declarada festa de Interese Turístico de Galicia, a programación ofrece desde hoxe e ata o domingo un amplo abano de propostas de ocio, culturais, deportivas, pesqueiras e gastronómicas.

Os actos deseñados para a xornada de hoxe arrincan a partir das 18.30 horas coa inauguración da exposición de bonsáis na Sala Abanca. Pola noite, ás 22.30 horas, a programación colle un rumbo máis festeiro coa celebración do Latexo Fest na Praza da Constitución. Un festival de sesións DJ que contará coa participación do popular artista Kiko Rivera. Completan o cartel do evento Carlos López, DMiron, MRJ e Telmo.

Mañá sábado terá lugar o emblemático Raid Hípico do Salmón, que chega á súa edición número 15 e no que se porá a proba a resistencia dos cabalos, como é tradición nestes festexos. Será na praia fluvial de Liñares a partir das 09.00 horas.

Xa ás 12.00 horas, a festa trasládase á zona dos viños, onde darán comezo os cantos de taberna. A partir de aí, a música non deixará de soar na Estrada. Ás 19.30 horas o Teatro Principal vibrará coa celebración do Festival folclórico do Salmón, no que participarán Tequexetéldere e o grupo Coros y Danzas Villa de Leganés.

Ao caer a noite, a partir das 22.00 horas, chegará un dos pratos fortes da programación deste ano: o concerto do cantareiro e bailador Mondra na Praza da Constitución. O artista de Teo tocará temas dos seus discos Arden e De Ronda.

Día grande

Os actos do domingo, día grande dos festexos, arrancarán ás 11.00 horas coa lectura do pregón polo Día das Letras Galegas a cargo de Neves Rodríguez, na alameda municipal. Deseguido, a Banda de Gaitas de Barbude ofrecerá un concerto que amosará o mellor da música tradicional galega. Chegadas as 12.30 horas, terá lugar a lectura do pregón da Festa do Salmón a cargo do exbaloncestista Fernando Romay, medalla de prata nos Xogos Olímpicos de 1984 e xogador do Real Madrid entre os anos 1976 e 1993.

Unha vez rematados estes actos, acollerase a partir das 12.30 horas a feira de artesanía e, ás 13.00 horas, terá lugar o momento máis destacado coa degustación popular do salmón na carpa da Praza da Constitución. Dezaoito establecementos locais farán as delicias de veciños e visitantes coas súas orixinais propostas culinarias nas que o peixe do Ulla será o absoluto protagonista.

A organización da festa manexa unha previsión inicial de entre 5.000 e 5.500 racións, aínda que esta cifra podería axustarse en función do ritmo da venda anticipada e dos factores meteorolóxicos.

A programación do día grande da Festa do Salmón continuará co concerto da Big Band Carlos Barruso, ás 13.30 horas na Praza do Concello. O broche final correrá a cargo dunha das grandes orquestras do mundo da verbena galego: a París de Noia, que ofrecerá o seu espectáculo a partir das 20.00 horas na Praza da Farola.

