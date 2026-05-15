LII Festa do Salmón na Estrada
A Festa do Salmón reúne 18 locais na Estrada nunha edición récord
A degustación popular do peixe terá lugar o domingo na carpa da Praza da Constitución
A degustación popular da Festa do Salmón, que se celebrará baixo unha gran carpa de 800 metros cadrados (40x20) situada na Praza da Constitución, achégase ao 17 de maio con todos os ingredientes necesarios para se converter nunha saborosa convocatoria de récord.
Esta será a edición que reúna máis establecementos de restauración nos máis de cincuenta anos de traxectoria da cita gastronómica por excelencia do Concello da Estrada, cun total de dezaoito participantes.
As xornadas de degustación das Tapas do Salmón, que permiten ir abrindo boca antes da chegada do gran día da festa, o domingo, activan tamén a venda anticipada co obxectivo de evitar aglomeracións e facilitar o acceso do público ás propostas gastronómicas. En total, poranse á venda 3.000 tíckets, cun prezo que se mantén en 4 euros.
A degustación dará comezo ás 12.30 horas, coa previsión de repartir as 5.500 racións previstas ata fin de existencias. Neste sentido, a venda anticipada servirá tamén para valorar a resposta do público e determinar se é necesario incrementar o número de petiscos dispoñibles.
Gastronomía tradicional e innovadora
As propostas culinarias deseñadas para esta edición combinarán elaboracións de corte máis tradicional con creacións de cociña innovadora, ademais de receitas inspiradas en diferentes estilos de gastronomía.
Así, o salmón converterase no protagonista dunha oferta variada na que convivirán sabores clásicos, propostas mariñeiras, referencias internacionais e elaboracións de inspiración italiana ou contemporánea.
Entre as receitas que se poderán degustar figuran o poke de salmón de A Riala Taberna; a empanada de salmón con verduriñas de A Casa do Pan; a fideuá de salmón de Velis Nolis; o profiterol de salmón de Andalucía; o salpicón de salmón e lagostino do Gran Vía, ou as propostas de Mr Pizza, con pizza de salmón e gambas e panzarotti rosa de salmón, ricotta, parmigiano reggiano e grana padano.
Tamén participarán Os Peares, con salmón con garavanzos e cogomelos; Navegación, con taco de salmón curado en miso e ensalada thai; Cepa e Viño, co seu salmón verde cepa; O Candil de Silvia, cunha gilda de salmón; e Cervela, que ofrecerá brazo salgado e bocadillo brioche de salmón.
Festa do Salmón da Estrada 2026
Con gambas ou en pan bao
A relación complétase con A Lacena de Chucha e a súa proposta A Martinica; A Casa do Lagoeiro, con salmón con gambas; Río Liñares, con pan bao de salmón, aguacate e chutney de mango; Inferno, con Salmón do inframundo; Malo Será, con salmón Conde de Ximonde e pastel de salmón; Samaná, con tartar de salmón marinado na casa, mango e aguacate sobre tosta de pan brioche, e Scala, con salpicón de salmón.
O exquisito peixe do río Ulla volverá converterse así no ingrediente principal de tapas, menús especiais e a gran degustación popular, que cada ano reúne milleiros de persoas no centro da Estrada.
