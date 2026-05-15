Las mariscadoras siguen pagando sus cuotas al ISM pese a llevar meses sin ingresos: «Estamos abonando un dinero que no tenemos»

El sector del marisqueo gallego continúa en una situación límite. Tras más de tres meses sin actividad debido a la mortandad masiva de bivalvos provocada por los temporales de este invierno, las mariscadoras denuncian que siguen obligadas a abonar cada mes sus cuotas al Instituto Social de la Marina (ISM) pese a no percibir ingresos desde febrero.

La asociación Mulleres Salgadas reclamó este jueves la «aplicación inmediata» de la exención de estas cuotas anunciada hace semanas por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Una medida que, denuncian, todavía no se ha materializado.

En una comunicación remitida a los grupos parlamentarios del Congreso, la entidad advierte de que miles de familias del litoral gallego atraviesan una situación de «grave vulnerabilidad económica y social» tras meses sin poder faenar y sin ayudas suficientes para sostener los gastos fijos.

«La medida fue anunciada, pero el sector no puede esperar más. Cada semana sin ingresos y con la obligación de seguir pagando agrava una situación ya crítica», señalan desde la asociación que defiende los intereses de las trabajadoras del mar.

«Estamos pagando un dinero que no tenemos», lamentaba hace unas semanas Susana Silva, mariscadora de a pie de la cofradía de Cabo de Cruz, que denunciaba que muchas profesionales afrontan desde hace meses el pago de las cuotas de la Seguridad Social sin ingresos y dependiendo del apoyo familiar o de trabajos alternativos para subsistir.

Desde Mulleres Salgadas insisten en que la exención de cuotas debe aplicarse con carácter retroactivo y garantizando el mantenimiento de los derechos de cotización. La entidad alerta además de que la falta de respuestas rápidas puede tener «consecuencias irreversibles» tanto para las familias como para la supervivencia de un sector estratégico en el litoral gallego.

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«El marisqueo no puede soportar más demora administrativa. Es imprescindible actuar de forma inmediata», concluyen desde la asociación.