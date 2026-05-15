Muere un conductor de 27 años en una salida de vía en Sandiás
En el coche también viajaban al menos otras dos personas que resultaron heridas, una de ellas grave
R. O.
Un conductor de 27 años, vecino de Xinzo de Limia, ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico registrado en la carretera OU-531, a la altura del kilómetro 4, en el término municipal de Sandiás, según el parte remitido por la Guardia Civil de Ourense.
El accidente se produjo a las 4.29 horas, cuando un Audi TT se salió de la vía por el margen derecho en sentido creciente, en un tramo curvo hacia la izquierda, y posteriormente volcó en una finca colindante.
Como consecuencia del siniestro, el conductor resultó fallecido. Además, al menos un acompañante sufrió heridas graves y otro heridas leves.
Hasta el lugar se desplazaron la OU50, patrullas de Ourense y Verín y el Equipo de Investigación de Siniestros.
Se trata del segundo siniestro mortal de tráfico que se registra en la provincia esta semana, tras el fallecimiento de un camionero de 50 años en la A-52 en Melón, tras precipitarse desde la cabina del vehículo al vacío, desde un viaducto, a consecuencia de un accidente en el que el tráiler hizo la tijera, la madrugada del martes al miércoles.
- La Xunta destina tres millones al Bono Emancípate tras superar las 3.600 solicitudes
- Una empresa gallega trabaja en un hito histórico: desarrolla el primer satélite capaz de emplear partículas atmosféricas como combustible
- Los secretos de la vaca más cara de Galicia: así es Linda, la res de los 10.500 euros y unos 1.500 kilos
- Aviso amarillo por tormentas este sábado en Galicia: la AEMET alerta de lluvias intensas acompañadas de aparato eléctrico y granizo
- El futuro de la planta de Nestlé de Pontecesures en el aire: 27 trabajadores de la fábrica se verán afectados por el ERE
- Más de 600 nidos de velutina retirados en lo que va de año: la Xunta se prepara para el verano con más de 60 operarios
- «‘Quen anda aí?’ é o programa no que máis rin e no que máis chorei»
- El BNG alerta de un «profundo malestar» entre administrativos del Sergas por el nuevo sistema de la tarjeta sanitaria