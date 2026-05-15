La plantilla de Nestlé Pontecesures sale a la calle contra los despidos

La plantilla de la fábrica de Nestlé en Pontecesures protagonizó un seguimiento masivo de las concentraciones celebradas durante las jornadas de este jueves y viernes ante las instalaciones de la planta para mostrar su rechazo a los despidos planteados por la dirección de la empresa.

Según trasladó el comité de empresa, las movilizaciones contaron con la participación de la práctica totalidad de los trabajadores y trabajadoras del centro de trabajo, reflejando “la unidad y la preocupación existente” ante unas medidas que consideran “injustificadas y perjudiciales para el empleo y para el futuro industrial” del municipio.

La protesta reunió a numerosos empleados a las puertas de la fábrica, en unas concentraciones marcadas por la defensa de los puestos de trabajo y por las críticas a la decisión empresarial.

El comité anunció además una nueva movilización para este sábado, con una manifestación que recorrerá las calles de Pontecesures a partir de las 12.00 horas. El objetivo, señalan, será continuar reclamando la retirada de los despidos anunciados y visibilizar el apoyo social a la plantilla.

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Los representantes de los trabajadores agradecieron también la solidaridad recibida en los últimos días por parte de vecinos, colectivos y representantes sociales de la comarca.