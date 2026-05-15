Primera semana de cambio de ciclo en Lugo: nueva imagen institucional y Reigosa sentada junto a Candia en el pleno

La primera semana de Elena Candia al frente del Concello de Lugo ha coincidido con una fecha especialmente sensible para la política de Galicia: las Letras Galegas. Una pequeña casualidad que, en apenas unos días de mandato, ha permitido al nuevo gobierno local del PP abrir varios frentes simbólicos —desde la retirada de la bandera palestina el día de la moción, hasta la «supresión» del área de Promoción da Lingua— que el anterior bipartito del PSdeG y el BNG, ahora en la oposición, interpreta como un intento de marcar distancias con casi tres décadas de hegemonía progresista. «Evidencia una voluntad clara de eliminar iniciativas impulsadas en el anterior mandato», expresó el exteniente de alcalde, Rubén Arroxo.

El gobierno local de Lugo aseguró este jueves a los medios de comunicación que es «falso» que vaya a eliminar dicho departamento del organigrama municipal, tal y como denunciaron la plataforma Queremos Galego y el BNG, que convocaron ayer una concentración en respuesta. Sin embargo, la intención del PP lucense, dicen, es «reforzar» ese punto mediante un «enfoque transversal en distintas áreas municipales».

Concentración, ayer, en Lugo convocada por Queremos Galego ante la supresión del área de Promoción da Lingua. / Eliseo Trigo

Un cambio de ciclo

Sea como sea, esta no ha sido la única modificación del planteamiento municipal. El pleno extraordinario celebrado hoy terminó de escenificar este nuevo equilibrio de poder. Convocado con menos de 24 horas de antelación y comunicado vía WhatsApp, según denunció el exalcalde Miguel Fernández, sirvió para aprobar la nueva organización municipal y dejó una de las imágenes más comentadas del arranque de mandato.

María Reigosa, la edil tránsfuga, se sentó a la derecha de Candia presidiendo la mesa plenaria. El lugar en el que se colocó Reigosa lo ocupaban, hasta ahora, los tenientes de alcalde. No fue un detalle menor. Y es que su posición resulta especialmente delicada: la concejala, elegida originalmente bajo las siglas socialistas, sostiene ahora la mayoría que permitió al PP acceder a la alcaldía.

Esta puesta en escena contrasta, además, con el decreto firmado por la regidora a principios de esta semana para atar jurídicamente las funciones de Reigosa, que indica que dicha resolución «no constituye», entre otros cargos, un «nombramiento como miembro de la Xunta de Goberno Local ni teniente de alcaldesa». La sesión plenaria concluyó con la aprobación del organigrama propuesto por el gobierno y con la inclusión de la concejala no adscrita dentro del grupo popular en la página web municipal.

Más allá de las decisiones administrativas, la primera semana del nuevo ejecutivo lucense ha estado marcada por una intensa disputa simbólica. Los cambios en la imagen corporativa y la reorganización de áreas dibujan una estrategia rupturista con la larga y hegemónica etapa socialista. En un afán por distanciarse de sus predecesores, el nuevo gobierno sustituyó la imagen corporativa del Concello, conviviendo todavía tres logotipos diferentes: el icono intacto en la página web; el escudo de Lugo como foto de perfil en sus redes sociales, para que sea más «abierto a todos»; y el anterior dibujo para el área de Cultura y Turismo, pero pintado de azul oscuro.

Montaje con las tres imágenes corporativas que se mantienen actualmente en Lugo. / ECG

Mientras el gobierno popular efectúa paulatinamente un cambio reconocible en los elementos visuales comunicativos del concello, la agenda de la regidora continúa acumulando reuniones, actos y negociaciones. A lo largo de estos siete días, Elena Candia se reunió con las asociaciones de la fiesta de Arde Lucus para estudiar alternativas al sistema de financiación promovido por el anterior ejecutivo; unificó las brigadas de obras en aras de incrementar la coordinación con otros equipos municipales; y redujo el gasto político municipal de 822.804 a 491.063 euros. Esto último se debe a que hay más concejales que cobran de otras instituciones al compaginar su labor con otros oficios.

En cuanto a la asistencia a eventos, uno de los más comentados tuvo lugar el fin de semana pasado, apenas tres días después de la toma de posesión, fue la presencia de Candia y su equipo en la jura de la bandera española, organizada por la Guardia Real.

Con once meses por delante hasta el inicio de la próxima campaña electoral, el gobierno popular está decidido a imprimir un sello propio desde el primer día. Cada gesto adquiere una dimensión mayor en un gobierno sostenido por un equilibrio mínimo: doce concejales populares y el apoyo decisivo de una edil no adscrita en la única capital de provincia gallega donde el PP ostenta una alcaldía.