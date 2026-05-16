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Muere un motorista en Sada tras chocar contra una furgoneta

El accidente tuvo lugar en la DP-0812, a la altura de Samoedo, donde la moto de la víctima impactó contra una furgoneta

Instalaciones del 112 Galicia

Instalaciones del 112 Galicia / Jesús Prieto

El Correo Gallego

Santiago

Un hombre ha fallecido este sábado en el municipio coruñés de Sada en un accidente de tráfico, que se produjo al chocar la moto que conducía contra una furgoneta. El siniestro ocurrió en el kilómetro 1 de la DP-0812, a la altura de Samoedo.

Pasadas las 12.00 horas, un familiar del conductor de la furgoneta informó de lo sucedido al 112 Galicia y aseguró que la víctima estaba "totalmente accesible". La central de emergencias también recibió el aviso por parte del personal del 061.

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Los gestores del 112 pusieron en conocimiento de los agentes de Tráfico, de la Policía Local, de los Bomberos de Betanzos y del personal de mantenimiento de la vía.

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