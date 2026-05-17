Política
Cambios en el Parlamento de Galicia: Raquel Arias, nueva vicepresidenta en sustitución de la alcaldesa de Lugo, Elena Candia
El vigués Julio Comesaña seguirá como secretario de la Mesa
R. V.
Raquel Arias (Sober, 1966) será la nueva vicepresidenta del Parlamento de Galicia en sustitución de Elena Candia, flamante alcaldesa de Lugo tras la moción de censura del Partido Popular que desalojó al gobierno socialista.
Fuentes populares han confirmado a FARO que el grupo parlamentario del PP propondrá los cambios el próximo martes, cambios que no afectarán al exconselleiro de Sanidade, el vigués Julio García Comesaña, que continuará como secretario de la Mesa del Parlamento.
En los diez años que lleva ya como diputada, Raquel Arias ha ocupado diferentes puestos: fue viceportavoz del grupo mayoritario en la Cámara, portavoz en distintas áreas y secretaria de la Mesa, entre otros. Antes de su etapa parlamentaria fue delegada territorial de la Xunta en Lugo, diputada en el Congreso y alcaldesa de Sober.
El mismo martes que su grupo parlamentario la propondrá como vicepresidenta de la Cámara gallega tomará posesión como diputado José Luis Novo, exteniente de alcalde de Rábade, que cubrirá la vacante dejada por la nueva regidora lucense. La elección de Raquel Arias fue decidida por la cúpula del partido, con Alfonso Rueda al frente.
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