A Coruña apuesta por la agricultura ecológica: lidera el aumento de la tierras en producción con 5.800 hectáreas

Casi 30 años después de comenzar a brotar en Galicia, la agricultura ecológica es hoy uno de los puntales de su medio rural, tanto por el papel que juega a la hora de producir alimentos con sello de calidad como por el valor económico que mueve. En aquellos inicios, en los que un pequeño grupo de apenas siete productores abrieron camino embarcándose en un modelo productivo desconocido por aquel entonces, apenas se superaban las 13 hectáreas cultivadas, lo equivalente a poco más de un estadio de fútbol como el nuevo Santiago Bernabeu. Pero el crecimiento del sector fue meteórico.

En los primeros compases de los años 2.000 ya se habían superado las 1.000 hectáreas y el sector continuó expandiéndose a paso de gigante. A cierre del año pasado eran 46.677 las hectáreas certificadas. No es un récord debido a que en 2024 hubo una bajada en la superficie que no se recuperó por completo en 2025, pero está a un paso de batir el máximo de las casi 47.000 hectáreas alcanzadas, que suponen en torno al 8% de la superficie agraria útil de la comunidad. Aunta todavía tiene mucho potencial por exprimir, pocos son los concellos en los que todavía no ha echado raíces este modelo, apenas una treintena de los 313 gallegos.

La producción en ecológico se ha ensanchado con fuerza en las cuatro provincias gallegas, pero hay una que destaca en crecimiento sobre las demás: A Coruña. Si se analiza la evolución en los úlitmos diez años, la superficie certificada por el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia (Craega) se multiplicó por más de cuatro en el entorno rural coruñés, pasando de 1.264 hectáreas a las 5.877 registradas en 2025. En porcentaje supone un repunte del 365%, frente al 221% de Lugo o al 215% de Ourense, las provincias con mayor extensión de este tipo de agricultura, con 21.332 y 17.426 hectáreas, respectivamente. Lejos está Pontevedra, que con 2.042 hectáreas incrementó la superficie un 157% en una década.

Alimentos con el sello del Craega / Craega

300 operadores

Si se analiza solo el balance del último año, A Coruña también encabezó el incremento de la extensión, con casi un 13% más de superficie certificada y una cobertura territorial amplia, pues en un 95% de los concellos hay ejemplos de este modelo de agricultura que ha ido sumando adeptos como medio para ganarse la vida o complemento a otras actividades. ¿Y cuántos productores suma la provincia? El año pasado eran 191, lo que supone nueve menos que en 2024. A Coruña tiene así prácticamente dos de cada diez productores dedicados al sistema en ecológico en la comunidad, que eran un total de 1.117 en 2025. Algunos empezaron de cero y otros muchos reconvirtieron sus producciones a este modelo para darle más vañor añadido y poder así también acceder a mejores precios que con la producción convencional.

Además, la provincia cuenta con otros 109 elaboradores y comercializadores incritos, cuya actividad el clave en la escalada del sector, pues transforman la materia prima y ponen en el mercado los productos. En Galicia son 1.507 tras un ligero descenso en los dos últimos años.

Más de 30 millones de facturación

A medida que la producción alimentaria en ecológico ha ido ganando músculo en Galicia, también ha crecido con fuerza el volumen de negocio que mueve. El año pasado generó una facturación de 118,5 millones de euros, lo que supone un 6,4% más que un año antes y un récord histórico. Si se compara con el dinero que inyectaba hace una década, es un 355% más, esto es, más del triple. A Coruña es la segunda provincia con más peso tras Lugo, al concentrar el 26% del valor económico de la producción certificada. En 2025 fueron cerca de 30,9 millones, un 2% menos que en el ejercicio anterior, pero el doble que una década atrás.

Entre los productos que más negocio mueven en Galicia destacan la leche y sus derivados (38,6 millones), las carnes (15,6 millones de euros) y las conservas de pescado (casi 9 millones). Y es que la producción en ecológico va mucha más allá de la huerta. De hecho, la categoría animal supera en peso a la vegetal.

La leche encabeza el valor de la producción en ecológico en Galicia / Craega

Más demanda de productos sin químicos

El hecho de que cada vez más personas incluyan productos con sello ecológico en la cesta de la compra, presentes ahora en los lineales de cualquier supermercado y gran superficie, ha contribuido al crecimiento del sector. Esa tendencia en los hábitos de consumo anima a decantarse por producir, elaborar y comercializar alimentos sin aditivos sintéticos, sin pesticidas y siguiendo métodos respetuosos con el medio ambiente, como garantiza el sello del Craega, que actúa como "única garantía oficial" que tiene el consumidor de que el producto "es totalmente orgánico a través controles en cada fase de elaboración", siguendo lo que dicta la estricta normativa europea.