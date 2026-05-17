O mellor agasallo
As datas da dedicatoria e a das cartas conservadas, xunto co análise material dos exemplares, permítennos intuir mellor toda a estratexia editorial de 'Cantares Gallegos'
Diego Rodríguez González
Para Xosé Luís Axeitos
Afeccionados como somos ás efemérides e aniversarios como organizadores da nosa memoria, non somos quen moitas veces de interpretalos en toda a súa significación. As datas pasan con facilidade de significalo todo a non significar nada; como os nomes, sometidos, elas, eles e nós, á arbitrariedade do signo lingüístico. Son as relacións entre os diferentes acontecementos as que lles dan o seu final significado.
Como é ben sabido, o 17 de maio, Día das Letras Galegas, conmemora a edición de Cantares Gallegos, impresa por Juan Compañel na cidade de Vigo, pero esta data non é mais que aproximada como todas as datas que se poñen nunha dedicatoria ou nun colofón. Mais esta arbitrariedade da escolla, cárgase doutros significados cando a consideramos de perto.
Neste caso singular, tratábase do aniversario do nacemento de Manuel Murguía. Procuraremos nas seguintes liñas a máis razoable explicación desta coincidencia.
Un libro sen prólogo
En marzo de 1863 Nicomedes Pastor Díaz, poeta romántico nado en Viveiro recoñecido en toda España falecía en Madrid aos 51 anos. Con el desaparecía a promesa de prologar un libro que Rosalía de Castro viña escribindo, segundo o seu home sen propósito de o publicar. Primeiro Murguía furtara os orixinais para os levar á imprenta, despois Rosalía de Castro viuse obrigada a seguir. Este libro era, por suposto, Cantares gallegos. Cando morre Pastor Díaz o libro continuaba en impresión polo que os poemas que Murguía di terlle amosado para convidalo a facer o prólogo, habían de ser eses primeiros pregos ou algún dos poucos poemas galegos publicados con anterioridade no Museo Universal e noutras publicacións.
Podemos supoñer que o prólogo que non chegou a facer Pastor Díaz estaría escrito en castelán e que non adoptaría, desde logo, a belixerancia reinvindicativa da paisaxe e da lingua de Galicia que o prólogo, feito pola mesma Rosalía, adoptou finalmente. Tanto o prólogo como a dedicatoria teñen un sentido de reivindicación histórica.
Non había prólogo. Que se decidiu daquela? Probablemente, se nos deixamos levar pola evidencia material, deixar saír o libro sen prólogo: dous dos exemplares conservados mostran trazos de ser encadernados, na encadernación editorial, sen prólogo e sen dedicatoria. Un na Biblioteca Nacional de España, por carecer das dúas cousas, outro na biblioteca de García-Sabell na Fundación Barrié porque restos materiais delatan unha reencadernación posterior na que se cose o prólogo e a dedicatoria. Esta hipótese pódese ler polo miúdo no artigo ‘Cantares de Rosalía e Rimas de Murguía : vidas paralelas’ que publicamos recentemente no Boletín da Real Academia Galega.
Fernán Caballero
A pregunta foi feita varias veces a pesar de ser xa, formalmente, respostada na propia dedicatoria: por que dedicar unha obra como Cantares gallegos a unha escritora en castelán que ocupa un espazo ideolóxico ben oposto á da propia Rosalía e de Murguía? Fernán Caballero, inda que como todo personaxe interesante sexa un personaxe complexo era efectivamente defensora dunha estricta separación de clases e calquera intento das clases populares de saír do seu lugar, incluso de ilustrarse, conduciría irremediablemente a infelicidade, como alterador dunha orde na que todo o mundo estaba onde tiña que estar.
É unha dedicatoria estratéxica como di María do Cebreiro Rábade? Derívase, tamén, dunha común preocupación polo folclore, como indica Anxo Angueira? Na miña opinión as dúas interpretacións son acaídas, sumadas as propias declaradas por Rosalía: feminismo, política, galeguismo, e mesmo a sombra do pai, o vello Juan Nicolás Böhl de Faber, persoalidade de grande importancia na valorización do romanceiro popular en España, xúntanse a explicar esta elección.
Pilar García Negro fala dunha dedicatoria protectora e tamén hai que engadir este elemento, sen esaxeralo: Cantares gallegos non era desde logo un libro esencialmente subversivo, imposible de editar. Dous poemas podían ser suxeito dunha suspicacia especial: Castellanos de Castilla e a resposta a La gaita gallega de Ventura Ruíz de Aguilera, pero inda que o seu contido nos apele inda hoxe non hai que deixar de consignar que a contrarréplica de Ruíz de Aguilera nun artigo laudatorio é, o mesmo tempo que inintelixente, benevolente: non era nese momento un perigo a conxurar ese sentido diferenciado de Galicia. La gaita gallega estaba en realidade dirixida a Murguía polo que vemos outra vez unha actuación coordinada da parella nunha mesma liña ideolóxica. O debate é inda hoxe vixente: sen intención maliciosa Ventura Ruíz de Aguilera atribúe a Galicia ambigüidade: non se sabe se a gaita ríe ou chora. Rosalía responde que indudablemente chora, atribuíndo a España incomprensión.
Indudablemente o libro foi remitido a Fernán Caballero xunto con outro libro de Rosalía A mi madre, según consta no catálogo da escritora. Entre as fendas que deixan as datas das cartas conservadas, publicadas por Xosé Ramón Barreiro e Xosé Luís Axeitos, podemos ver unha certa ansiedade pola falta de resposta de Fernán Caballero, que non chega. 150 anos despois puidemos ver esa resposta, copiada por un amigo de Murguía e Rosalía, Ramón Segade Campoamor, identificado caligráficamente por Xosé Luís Axeitos, incorporada ao volume singular adquirido pola Fundación Rosalía de Castro co mecenado da Fundación Barrié. O libro foi unha estrela insospeitada no marco da exposición celebrada en Vigo precisamente para conmemorar aquela impresión. Foi ademais unha sorpresa que saíu á luz grazas á propia exposición.
A carta desde logo chegou despois de ben divulgado o libro en xaneiro de 1864, despois dunha tardanza pouco xustificable. E precisamente o mes anterior Rosalía protestaba ante Murguía pola falta de resposta da escritora andaluza, atribuíndoa a falta de clase, chamándoa plebea, palabra fondamente significativa, precisamente polo arco ideolóxico no que se situaba Böhl de Faber e mesmo pola actitude positiva da propia Rosalía e de Murguía cara a fidalguía, no seu caso vida a menos, que foi estudada polas páxinas valiosas pero pouco revisitadas de Caamaño Bournacel. A resposta puido non ser de todo do gusto de Rosalía, xa que o mesmo que Ventura Ruíz de Aguilera, cando reseña o libro en el Museo Universal e indica que non se meta coa «pobre Castilla», parece non comprender de todo a ferida colectiva que o desprezo secular polos galegos provocaba, pero en todo caso atopouse suficientemente laudatoria e interesante como para compoñer o exemplar ao que facemos mención que ademais incluía o primeiro poema dos Cantares gallegos en manuscrito da man da súa propia autora, unha sorte de «exemplar de coleccionista» que fixo chegar a carta ata nós.
O máis fermoso agasallo
Xuntando estas circunstancias: as reticencias de Rosalía a dar ao prelo a súa produción, a visible reencadernación, nun caso e carencia de prólogo e dedicatoria de dous dos exemplares coñecidos, e mais a data en que esta se expresa podemos colixir que dedicatoria e prólogo son en realidade un agasallo a Murguía, o mellor dos agasallos, porque aclara sen lugar a dúbidas o último sentido do libro, apenas asomado nos dous poemas reivindicativos: o prólogo significa a politización do libro no sentido máis etimolóxico de palabra, fai a nosa expresión popular suxeito de reivindicación política. A cidade de Vigo foi a polis onde se produciu este demótico agasallo feito pola literatura á historia.
Faltarían uns anos para que o circo en certo modo se pechara: a dedicatoria de Follas novas á directiva da Xunta de beneficencia d’os naturais de Galicia en La Habana, leva a data do aniversario de Rosalía, 23 de febreiro, hai uns anos definitivamente documentada por Sagrario Abelleira. Esta nova data volve afirmar o entrelazamento entre o persoal e o político na obra de Rosalía. Tamén aquel libro levaba un interesante prólogo, asinado por Emilio Castelar que parece orientado no mesmo sentido que as referencias persoais presentes en Cantares gallegos: integrar a personalidade de Galicia no marco do republicanismo progresista español, pero isa xa sería outra historia.
- Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'
- La Xunta destina tres millones al Bono Emancípate tras superar las 3.600 solicitudes
- Más de 600 nidos de velutina retirados en lo que va de año: la Xunta se prepara para el verano con más de 60 operarios
- El BNG alerta de un «profundo malestar» entre administrativos del Sergas por el nuevo sistema de la tarjeta sanitaria
- Más de 400 rayos en las últimas 24 horas: la AEMET mantiene activo el aviso amarillo por tormentas este domingo en Galicia
- Candia blinda el rol de María Reigosa en el concello de Lugo mediante un decreto sin precedentes en Galicia
- Los primeros pasos de Elena Candia como alcaldesa: retirada de la bandera de Palestina en apenas unas horas, reuniones con sindicatos y traspaso de poderes
- Un David contra Goliat ambientado en la Galicia rural: así es la película con la que Pedro Alonso regresa a cines