Altri afronta su semana decisiva: el proyecto en Palas de Rei se acerca a su final

Desde hace tres años, el proyecto de la planta de fibras textiles que la compañía portuguesa Altri pretendía instalar en Palas de Rei (Lugo) se ha convertido en uno de los grandes focos del debate político y social en Galicia. La iniciativa, que contemplaba la producción de fibra textil a partir de celulosa obtenida de madera de eucalipto en una superficie de 360 hectáreas en la comarca de A Ulloa, ha provocado una intensa contestación social por su posible impacto medioambiental, especialmente en la ría de Arousa.

Durante este tiempo se han sucedido informes favorables de la Xunta, movilizaciones ciudadanas y un continuo enfrentamiento político y social en torno al proyecto. El posible desenlace comenzó a perfilarse el 20 de febrero, cuando la Consellería de Economía e Industria anunció el archivo del expediente de la multinacional al no haber obtenido la subestación eléctrica necesaria por parte del Gobierno central ni las garantías suficientes para asegurar la viabilidad de la iniciativa. Pero esta semana se presenta como decisiva para el futuro de Altri.

Finaliza el plazo de tres meses concedido a la empresa para justificar técnicamente la conexión eléctrica imprescindible para desarrollar el proyecto. Si la compañía no presenta alegaciones en los próximos días —como ha ocurrido hasta ahora—, el expediente caducará automáticamente. Según adelantó Europa Press, fuentes del departamento autonómico todavía no han concretado la fecha exacta en la que el proyecto quedará oficialmente archivado.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, aseguró en una entrevista concedida a la Cadena Ser el pasado 10 de mayo que el proceso concluirá «en unos días». En esas declaraciones confirmó además que Altri no había presentado alegaciones hasta ese momento. Lorenzana consideró «difícil» que la empresa pueda justificar la conexión eléctrica requerida y fue tajante sobre el futuro de la iniciativa: «Si la empresa no se puede conectar, el proyecto está muerto». Por su parte, la directora xeral de Calidade Ambiental, María José Echevarría, explicó que, en caso de confirmarse el archivo del expediente, también quedarán sin efecto tanto la autorización ambiental integrada (AAI) como el permiso de captación de aguas.

Manifestación en Pontevedra

El proyecto industrial ha estado marcado por una fuerte contestación social, con manifestaciones recurrentes, que han reunido a miles de personas en varias ocasiones y en diferentes localidades gallegas. El próximo domingo, 24 de mayo, habrá una más en Pontevedra, que también protestará contra la fábrica de celulosa que Ence tiene en esta ciudad.

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Esta concentración sustituirá a la tradicional marcha hacia la fábrica en Lourizán. La movilización arrancará a las 12.30 horas desde la Alameda y finalizará aproximadamente una hora después en el mismo punto. Los organizadores prevén cerrar la jornada con una «mani-festa», un acto de carácter festivo y reivindicativo con el que pretenden combinar protesta y participación ciudadana.