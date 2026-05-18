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Salen a la luz las primeras imágenes de 'Caldas: el último barco': el nuevo 'thriller' policiaco de Disney + rodado en Galicia

La serie, compuesta por seis capítulos y protagonizada por Javier Gutiérrez, está ambientada en el 'bestseller' del vigués Domingo Villar

Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian en un fotograma de 'Caldas: el último barco'

Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian en un fotograma de 'Caldas: el último barco' / Disney +

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

Galicia volverá a ser protagonista en la pequeña pantalla. Tras el éxito de series como Clanes o Animal en Netflix o de Punto Nemo en Prime Vídeo, la comunidad llegará próximamente a Disney + con Caldas: el último barco, la nueva serie original de la plataforma rodada en la zona de Vigo y O Morrazo.

La plataforma de streaming ha revelado este lunes las primeras imágenes de este thriller policiaco basado en las novelas del vigués Domingo Villar. En su primera temporada, compuesta por un total de seis episodios, se adaptará su última novela, El último barco.

Un caso "salvaje" por resolver

Al igual que en la novela, el personaje principal será el inspector de policía Leo Caldas (Javier Gutiérrez), que acompañado por su nuevo ayudante Estévez (Hovik Keuchkerian), deberá resolver "el salvaje" caso que se acaba de cruzar en su camino: la desaparición de la hija de un prestigioso cirujano de Vigo.

Javier Gutiérrez en el papel del inspector Leo Caldas

Javier Gutiérrez en el papel del inspector Leo Caldas / Disney +

Así, la trama parte de la misteriosa desaparición de Mónica Andrade, una profesora de cerámica en Vigo que nunca llegó a su clase. Sin pistas claras, su búsqueda lleva al inspector por la ría entre silencios cargados de secretos, pero, poco a poco, emergerá una verdad enterrada en lo más íntimo de quienes la rodeaban. Así, Caldas se sumerge en un caso que entrelaza arte, relaciones familiares, heridas emocionales y secretos ocultos.

Junto a los dos protagonistas, el reparto lo completan, entre otros María Pujalte (Los misterios de Laura), Antonio Mourelos (Matalobos), Alejandra Onieva (El secreto de Puente Viejo) o Miryam Gallego (Romería), entre otros. Mientras que detrás de las cámaras, la serie está adaptada por Eligio R. Montero, nominado al Goya por Buñuel en el laberinto de las tortugas, y dirigida por Jorge Saavedra (Zorro, Laura y el misterio de la paciente suspicaz).

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