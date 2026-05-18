Galicia vuelve a ampliar la cobertura de la vacuna contra el VPH: se administrará a los hombres hasta los 25 años

El Ejecutivo gallego da un paso más para ampliar su calendario de vacunación. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) comenzará a aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a los hombres de hasta 25 años, en vez de hasta los 21 actuales.

Así lo dio a conocer este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien señaló que se comenzará a dar cita a los nacidos a partir de 2001 para tratar de evitar la contracción del VPH, una infección de transmisión sexual, la más común del mundo, que puede derivar en lesiones cancerosas si no se trata a tiempo. Con esta extensión de la vacuna, la Xunta busca llegar a en torno a 21.000 jóvenes

Noticias relacionadas

La vacuna contra el VPH se empezó administrar a las niñas gallegas en el año 2008 y fue en 2022 cuando se amplió a los varones desde los 12 años, una edad que se ha ido aumentando con el paso del tiempo hasta alcanzar ahora los 25. Para poder llevar a cabo esta ampliación, la Xunta invertirá, en palabras de Rueda, alrededor de 980.000 euros