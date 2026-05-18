Una mujer muere en Lugo tras ser apuñalada presuntamente por su hijo en un episodio psicótico
Los hechos ocurrieron el domingo en el domicilio familiar de Lugo, donde el padre encontró a la mujer malherida tras regresar a casa
Agencias
Una mujer ha fallecido tras ser apuñalada supuestamente por su hijo en Lugo, que ya fue detenido e ingresado en una unidad de Psiquiatría, en el transcurso de un supuesto episodio psicótico.
La víctima llegó a ingresar en estado grave en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) pero no pudo sobrevivir, han señalado a EFE fuentes policiales.
Las mismas fuentes han indicado que el presunto autor, que fue detenido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en las inmediaciones del domicilio, permanece en este momento bajo custodia tras ser ingresado en la unidad de Psiquiatría del Hospital de Lugo.
Los hechos se produjeron el domingo en el domicilio que el hombre compartía con sus padres, en la Praza de Bretaña de Lugo, en las inmediaciones de la Comandancia de la Guardia Civil.
Fue el padre el que se encontró a la mujer malherida cuando volvió a casa, con varias lesiones por arma blanca.
Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de las policías Local y Nacional, así como efectivos de los servicios sanitarios de emergencias que, tras prestarle los primeros auxilios, la evacuaron de urgencia al HULA, donde ingresó en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Finalmente, no pudo superar la gravedad de sus heridas y, según han comunicado a EFE fuentes sanitarias y policiales, falleció la pasada madrugada.
La Policía Nacional investiga ahora las circunstancias de este suceso y la autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario.
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