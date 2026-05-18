Un hombre que golpeo y mordió a su expareja en Verín acepta 60 días de trabajos comunitarios
La víctima sufrió lesiones que tardaron siete días en curar tras ser agarrada, zarandeada, golpeada y mordida
Un hombre ha aceptado 60 días de trabajos en beneficio a la comunidad, así como el pago de una indemnización de 300 euros por un delito de maltrato tras haber golpeado y mordido a su expareja en el municipio ourensano de Verín.
En concreto, las partes han alcanzado conformidad en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, acordando además la privación del derecho a la tenencia de armas por dos años y un día, y la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros y comunicarse con la víctima durante dos años.
Según se recoge en la sentencia, durante la madrugada del 10 de junio de 2023, el condenado se dirigió con su expareja al domicilio de esta en Verín, iniciándose entre ambos una discusión.
Durante el transcurso del altercado, el penado agarró por los brazos a la víctima, la zarandeó, le propinó un puñetazo en el oído izquierdo, la mordió en el cuello y la golpeó contra las paredes, todo ello mientras empuñaba una botella de cristal, causando en su expareja lesiones que tardaron en curar siete días.
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